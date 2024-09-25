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Fenerbahçe'den flaş Ergin Ataman kararı! "Milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz"

Panathinaikos - Galatasaray maçının ardından tribünlere 3-1 işareti yapan Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasının tepkisini çekmişti. Ataman daha sonra özür açıklaması yaparken, sarı lacivertliler Ergin Ataman'ın milli takımın başında kaldığı sürece oyuncu göndermeyeceklerini duyurdu. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 13:28 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 13:51
Fenerbahçe’den flaş Ergin Ataman kararı! Milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz

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Panathinaikos - Galatasaray maçının ardından tribünlere 3-1 işareti yapan Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasının tepkisini çekmişti.

Ergin Ataman Fenerbahçeden özür diledi!Ergin Ataman Fenerbahçeden özür diledi!
Ergin Ataman Fenerbahçe'den özür diledi!

Ataman daha sonra özür açıklaması yaparken, sarı lacivertliler Ergin Ataman'ın milli takımın başında kaldığı sürece oyuncu göndermeyeceklerini duyurdu.

Ergin Ataman'ın yaptığı o hareket. (X)Ergin Ataman'ın yaptığı o hareket. (X)
"SPORCU GÖNDERMEYECEĞİZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."

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