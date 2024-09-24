Spor yazarları Gaziantep - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Yazık"

15 DOKTORA BEDEL - ULAŞ ÖZDEMİR
Trabzon'da söylenen bir türkünün şu bölümünden başlayalım: *"Oy benim sevdiceğum olir mi böyle keder?
Of-Sürmene Yaylası 15 doktora bedel!"* Trabzonspor'un şu anki durumu da gerçekten 15 doktora bedel bir meseleye dönüşmüş durumda.
Şenol Güneş, iki hafta önce teşhisi koydu, ancak bu hastalığın tedavisi ne yazık ki uzun sürecek gibi görünüyor. Geçen haftaki Kayserispor maçına göre farklı bir ilk 11 sahada olsa da, izlediğimiz futbolun kalitesi ve sorunları aynıydı. Aslında sorunun kaynağını bireysel oyuncu performanslarından ziyade genel takım yapısında aramak gerekiyor.
Kayserispor maçından sonra A Spor'daki yayınımda, Şenol Hoca için "Kızılcık Şerbeti içecek" demiştim ve maalesef bu sancılı süreç hâlâ devam ediyor. Milli maç arası, sakatlıklar ve yoğun maç fikstürü gibi faktörler, Şenol Güneş'in sorunları çözebilmesi için gereken süreyi biraz daha artırdı.
Bahsettiğimiz takımın hem fiziksel hem de mental sorunları oldukça derin. Üstelik bu problemler öyle kısa sürede düzelebilecek gibi de değil. Takımın yeniden özgüven kazanabilmesi ve mental kırılmanın giderilmesi için bir galibiyet ilaç gibi gelecek. Fakat, bu noktadan sonra karşımıza pek çok zorluk çıkıyor. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için de zamana ihtiyaç var.
MHK'de Volkan Bayarslan kadar kötü bir hakem var mı, emin değilim!
Trabzonspor'un attığı golden önceki pozisyon gözlerinin önünde gerçekleşti, fakat devam kararı verdi.
Daha sonra VAR neden çağırdı, kimse anlamadı ve faul gerekçesiyle gol iptal edildi. Bayarslan, oyun standartlarını koruyamayan, oyunun akıcılığına engel olan ve futbolu yeterince iyi bilmeyen bir hakem.
Yazık!
Trabzonspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. (AA)
BU TAKIMDA LİDER OYUNCU YOK - İSKENDER GÜNEN
4 maçlık bir süreç ama 3 puan alınan herhangi bir maç yok... Gaziantep maçı yeniden başlama ve 3 puanlarla yine düşünülen takım, arzu edinilen takım olma yolunda bir maç. Ama görünen o ki arzu edilen, beklentileri karşılamayacak bir oyun. Temposuz ve her zaman olduğu gibi top üçüncü bölgeye geldiği zaman üretkenlikten uzak bir oyun. Orta alan, her zaman belirttiğim gibi bir takımın kalbi. Kalpte ne yazık ki ritim bozuklukları devam ediyor. Ozan- Okay aynı özellikli iki isim. Top Trabzonspor'da iken üretkenlikleri hiç yok ve yeni transfer Cham... Beklentiler bu oyuncu için büyüktü. Ama temaslı oyunda hiç yok, sorumluluk almaktan çok uzak. Peki böyle bir orta alanda önde hücum organizasyonlarını nasıl gerçekleştireceksiniz? Bunun gerçekleşmesi ancak bireysel becerilerle olur. Önde Banza, orta alan ve kenarlardan destek alamadığı için etkili olamadı.
İkinci yarı oyuncu değişiklikleri oldu. Orta alanda rakipten dönen ikinci topların bir türlü alınamayışı göze çarptı. Sorunlar büyük çünkü rakip alanda ya da ceza sahası içerisinde bir türlü çok adam bulunduramama, sadece duran toplardan başka pozisyon üretememe… Görünen o ki şu an Trabzonspor'un elindeki oyuncu kadrosunu düşündüğümüzde Şenol Güneş'in işi bir hayli zor. Çünkü sorumluluk alan lider bir oyuncu yok. 5 maç mağlup olmamak önemli ama beraberliklerle arzu edilen bir takım görüntüsünden uzaklaşılır. Sorunlar büyük ve bu sorunların Trabzonspor'un kadro yeterliliğini düşündüğümüzde çözümü çok zor.
Trabzonspor, 5 maçta 5 beraberlik alarak rekor kırdı. (AA)
BÜYÜK SIKINTI VAR - ALİ GÜLTİKEN
Trabzonspor zorlu bir süreç yaşıyor. Lig başladı ama hala kadro teşkili ve bireysel performanslar konusunda istediği noktanın çok uzağında. Şenol hoca ile beraber çok zorlu iki maç oynadılar. Buralardan mağlup olmadan ayrılmaları pozitif görülebilir ama kazanmadan yola devam etmek de büyük bir eksiklik olarak Trabzonspor'un hanesine yazılmaya devam ediyor. Gaziantep karşısında oyunun ilk yarısı çok sıkıntılıydı. Topa sahip olsa da oyuna istediği gibi sahip olamadı. Daha etkili görünen taraf Gaziantep'ti. Özellikle Okereke ile bordo-mavilileri ciddi şekilde zorladılar.
İkinci yarı Draguş ve Lundstram değişikliklerinin takıma katkı yaptığını gördük. En azından maçı biraz daha fazla Gaziantep'in ceza sahası civarına taşımayı başardılar. Trabzonspor adına sahada Nwakaeme'yi oyun lideri olarak gördük. O, topa sahip olduğunda izleyenlerde Trabzonspor bir şeyler yapabilir hissi ortaya çıktı ama onun dışında biraz Cham'ın oyunu zorlaması var. Banza'dan fayda sağlamak istiyorsa Trabzonspor biraz daha topu ceza sahasına taşıyabilmeli. Banza kaliteli bir oyuncu. Trabzonspor, onun ayağından gol bulabilmek için kendi oyununu hücum tarafında daha fazla geliştirmeli.
Ligde 5. maçını da beraberlikle bitirmek Trabzonspor açısından elbette büyük bir kayıp olarak görülmeli. Oyun mutlaka gelişecektir. Trabzonspor kendini bir yerlere taşıyacaktır. Ama bu şampiyonluk yarışının içinde konumlandırmaya yeter mi, bunun cevabını önümüzdeki maçlarda alacağız.