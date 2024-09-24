Spor yazarları Gaziantep - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Yazık"

Trabzonspor, ŞEnol Güneş döneminde galibiyetle tanışamadı. (AA)

BU TAKIMDAN NASIL OYUN ÇIKSIN Kİ! - ZEKİ UZUNDURUKAN Maçın ilk yarısında futbol adına hiçbir şey yapmayan bir Trabzonspor izledik. Ne olgun bir atak ne de rakip kaleye etkili bir şut izleyebildik bordo-mavililerden. Kayserispor maçında Boa Morte'yi durduramayan Trabzonspor, dün de Gaziantep FK'lı Okereke karşısında çok zor durumlara düştü. İlk yarıda son derece yavaş oynayan, oyun disiplininden uzak, ne yaptığını bilmeyen, hücumu hiç düşünmeyen bir Trabzonspor vardı sahada… Koca Trabzonspor'un bir tane bile yıldız futbolcusu yok. Yıldız olmayınca skor da çıkmıyor; oyunda…



Rakipler o kadar rahat Trabzonspor ceza sahasına inip pozisyonlar yakalıyorlar ki… Ne orta sahada bir direnç ile karşılaşıyorlar, ne de sert bir savunma ile… İşin kötü tarafı, takım içinde yardımlaşma da öyle üst düzeyde değil. Bazı oyuncular saha içinde toptan kaçar gibi oynuyorlar adeta… Sorumluluk da almak istemiyorlar sanki… İşte böyle bir görüntü veren bir Trabzonspor izledik ilk 45'te…



Şenol Güneş, takımını ayağa kaldırmak için 2. yarıya Lundstram ve Draguş hamleleri ile başladı. İlk yarının iki vasat oyuncusu Okay ve Cihan kenara geldi. Beşiktaş derbisinde harika bir futbol ortaya koyan Okay neden iki maçtır bu kadar kötü, bir anlam veremedim. Trabzonspor ilk net pozisyonuna 57'de Muhammed Cham ile girdi. Ama kötü vurdu Cham!



İkinci yarıda Banza, Cham ve Nwakaeme daha hareketliydi. Trabzonspor'un organize bir atakla Banza'nın ayağından bulduğu gol VAR uyarısı ile iptal oldu. Volkan Bayarslan, golden önceki Malheiro- Sorescu ikili mücadelesini izledi ve Trabzonsporlu oyuncunun faul yaptığına hükmetti. Bu güzel gol güme gitmiş oldu. Trabzonspor aleyhine bir durum söz konusu olunca VAR nasıl da güzel çalışıyor değil mi? Hep böyle cin gibi olmalı VAR odasındakiler… Bu arada Cham'ın müthiş bir serbest vuruşu vardı; kaleci Dioudis harika çıkardı. Trabzonspor'un pozisyonları üst üste gelmeye başladı. İlk yarıda dökülen Trabzonspor ikinci yarıda futbol oynamayı hatırladı. Ama bu futbol galibiyet için yetmedi Bordo-mavililere. Şenol Güneş'in Allah yardımcısı olsun. Bu takımla işi gerçekten çok zor!

Trabzonspor'un lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 13 oldu. (AA)

ARMONİ - REHA KAPSAL Trabzonspor Süper Lig'de ilk galibiyetini almak için çıkmıştı. Gaziantep de bordo-mavililer gibi üç puana ihtiyaç duyuyordu. Bu atmosferde başlayan mücadelenin ilk yarısı her iki takım için de son derece vasat geçti. Bordo-mavililer yüzde 60 topla oynamasına rağmen ilk yarıda top ayağında doğru hücüm edemedi. Alan bulmak ve alanı kullanmada çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Bir de rakipten karşı pres yapamamaları sebebiyle geçiş hücumu yediler. Yeni transfer Banza'nın bir kalitesi var ama arkadaşları topla fazla buluşturmuyor. Bu sebeple biraz etkisiz kaldığını gözlemliyoruz. Cham, oyuncu profili olarak takımı oynatacak isimden daha çok kendisi oynama meyilli bir futbolcu. Topu pas ile taşımak yerine daha çok dribblin ile bunu yapmaya çalışan bir oyuncu görüntüsü veriyor.



Bordo-mavililerin en sıkıntılı bölgesi orta sahası olarak görünüyor. Oyunun iki yönünü oynayamayan çok oyuncu var. Bu da bordo-mavili ekibin oyununun oturmamasına ve de çok gel-git yaşamasına neden oluyor. İkinci yarı daha alan bulan ve istekli bir Trabzonspor vardı. Sahada bunu gözlemledik. Ama daha fazla gelişmeye ihtiyaçları var. Bu da iyi çalışmaya, doğru istatistik bilgilerini okumaya ve de antrenman planlamaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Çünkü ortada bir takım armonisi yok. Yalnız unutmamak lazım zamanla bunları çok değerlendirecek takımını istenilen seviyeye taşıyacak tecrübeli ve başarılı bir Şenol Güneş var. Tecrübeli teknik adam daha önce bu yollardan sıkça geçti. Şenol Güneş, takım armonisini sağlayabilir. Bordo-mavili ekibin bu yolda en büyük güvencesi o olacak.

Trabzonspor cephesinden maçın hakemine yoğun tepki vardı. (AA)

İPTAL DOĞRU AMA... - MUSTAFA ÇULCU Trabzonspor'un rakip kaleye ilk yarıda sadece Banza ile bir şutu var o kadar. Bu kabul edilebilir bir performans değil. 35 yaşındaki Nwakaeme ye ümit bağlamak Şenol hocanın çaresizliği. Visca'nın cezalı Enis'in sakatlığı ön bölgede ciddi sıkıntı oluşturdu çok net görülüyor. Gaziantepspor daha istekli arzulu galibiyeti arayan taraftı. Şenol hocadan hep kesici oyunculardan oluşan takıma ikinci yarı önce Draguş ve Lundstram daha sonra Umut Bozok hamlesi geldi. Trabzonspor atakları başladı. Oyun hareketlendi. Volkan Bayarslan'ın temposu da ilk yarıdaki vasat futbola uydu. 13'te NDiaye ceza alanına yakın bölgede Okay'ın şutunu kolları açık genişleyerek elle engelliyor. Net sarı kart ve frikik olmalıydı. Topu kazanan Gaziantep atağa kalktı 70 metre topu sürdüler. Trabzon ceza alanına girdiler bu kez hakem oyunu durdurdu. Bu yorum ve uygulama Bayarslan'ın kalitesine yakışmadı. 25'te Kozlowski ile penaltı bekledi. Hakemin devam kararı doğru. 30'da Eren'in yüzüne gelen topta hakemin oyunu durdurmadı sporcu sağlığı açısından doğruydu. Maçın önemli kararı 60'taydı. Trabzonspor'un Banza ile attığı gol öncesi kazanılan topta Malheiro rakip Sorescu nun yüzüne elle-kolla yapılması yasaklanmış müdahalede bulunca VAR müdahalesi geldi. Hakem izledi ve gol iptal edildi. Malheiro ya sarı kart çıktı.Doğru uygulamaydı. Ancak Volkan Bayarslan bu pozisyonda sahada faulü ve sarı kartı tespit etmeliydi. Tespit edemeyişi VAR müdahalesini getirdi ve tartışma ortamı yarattı. Selçuk İnan tepkiler yüzünden 73'te ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakemler gerekeni yapmadı. Futbolu iyi bilen proaktif ve dinamik hakemlik yaptığı pek çok maçını izlediğimiz derbiler yöneten deneyimli Bayarslan'ın bu maçtaki performansı istenilen seviyede değildi. Trabzonspordan hakem tepkisi: Bu düzene kim dur diyecek? Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Bu düzene kim dur diyecek? Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı