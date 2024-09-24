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Spor yazarları Gaziantep - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Yazık"

Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK - Trabzonspor maçıyla beraber sona erdi. Bir maçını bay geçen Fırtına, 5 maçın sonunda 5. beraberliğini alarak tarihe geçti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumlarken flaş ifadeler kullandılar. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:44 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 09:44
Spor yazarları Gaziantep - Trabzonspor maçını değerlendirdi! Yazık

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15 DOKTORA BEDEL - ULAŞ ÖZDEMİR

Trabzon'da söylenen bir türkünün şu bölümünden başlayalım: *"Oy benim sevdiceğum olir mi böyle keder?
Of-Sürmene Yaylası 15 doktora bedel!"* Trabzonspor'un şu anki durumu da gerçekten 15 doktora bedel bir meseleye dönüşmüş durumda.
Şenol Güneş, iki hafta önce teşhisi koydu, ancak bu hastalığın tedavisi ne yazık ki uzun sürecek gibi görünüyor. Geçen haftaki Kayserispor maçına göre farklı bir ilk 11 sahada olsa da, izlediğimiz futbolun kalitesi ve sorunları aynıydı. Aslında sorunun kaynağını bireysel oyuncu performanslarından ziyade genel takım yapısında aramak gerekiyor.

Kayserispor maçından sonra A Spor'daki yayınımda, Şenol Hoca için "Kızılcık Şerbeti içecek" demiştim ve maalesef bu sancılı süreç hâlâ devam ediyor. Milli maç arası, sakatlıklar ve yoğun maç fikstürü gibi faktörler, Şenol Güneş'in sorunları çözebilmesi için gereken süreyi biraz daha artırdı.
Bahsettiğimiz takımın hem fiziksel hem de mental sorunları oldukça derin. Üstelik bu problemler öyle kısa sürede düzelebilecek gibi de değil. Takımın yeniden özgüven kazanabilmesi ve mental kırılmanın giderilmesi için bir galibiyet ilaç gibi gelecek. Fakat, bu noktadan sonra karşımıza pek çok zorluk çıkıyor. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için de zamana ihtiyaç var.

MHK'de Volkan Bayarslan kadar kötü bir hakem var mı, emin değilim!
Trabzonspor'un attığı golden önceki pozisyon gözlerinin önünde gerçekleşti, fakat devam kararı verdi.
Daha sonra VAR neden çağırdı, kimse anlamadı ve faul gerekçesiyle gol iptal edildi. Bayarslan, oyun standartlarını koruyamayan, oyunun akıcılığına engel olan ve futbolu yeterince iyi bilmeyen bir hakem.
Yazık!

Trabzonspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. (AA)Trabzonspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. (AA)
BU TAKIMDA LİDER OYUNCU YOK - İSKENDER GÜNEN

4 maçlık bir süreç ama 3 puan alınan herhangi bir maç yok... Gaziantep maçı yeniden başlama ve 3 puanlarla yine düşünülen takım, arzu edinilen takım olma yolunda bir maç. Ama görünen o ki arzu edilen, beklentileri karşılamayacak bir oyun. Temposuz ve her zaman olduğu gibi top üçüncü bölgeye geldiği zaman üretkenlikten uzak bir oyun. Orta alan, her zaman belirttiğim gibi bir takımın kalbi. Kalpte ne yazık ki ritim bozuklukları devam ediyor. Ozan- Okay aynı özellikli iki isim. Top Trabzonspor'da iken üretkenlikleri hiç yok ve yeni transfer Cham... Beklentiler bu oyuncu için büyüktü. Ama temaslı oyunda hiç yok, sorumluluk almaktan çok uzak. Peki böyle bir orta alanda önde hücum organizasyonlarını nasıl gerçekleştireceksiniz? Bunun gerçekleşmesi ancak bireysel becerilerle olur. Önde Banza, orta alan ve kenarlardan destek alamadığı için etkili olamadı.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleri oldu. Orta alanda rakipten dönen ikinci topların bir türlü alınamayışı göze çarptı. Sorunlar büyük çünkü rakip alanda ya da ceza sahası içerisinde bir türlü çok adam bulunduramama, sadece duran toplardan başka pozisyon üretememe… Görünen o ki şu an Trabzonspor'un elindeki oyuncu kadrosunu düşündüğümüzde Şenol Güneş'in işi bir hayli zor. Çünkü sorumluluk alan lider bir oyuncu yok. 5 maç mağlup olmamak önemli ama beraberliklerle arzu edilen bir takım görüntüsünden uzaklaşılır. Sorunlar büyük ve bu sorunların Trabzonspor'un kadro yeterliliğini düşündüğümüzde çözümü çok zor.

Trabzonspor, 5 maçta 5 beraberlik alarak rekor kırdı. (AA)Trabzonspor, 5 maçta 5 beraberlik alarak rekor kırdı. (AA)
BÜYÜK SIKINTI VAR - ALİ GÜLTİKEN

Trabzonspor zorlu bir süreç yaşıyor. Lig başladı ama hala kadro teşkili ve bireysel performanslar konusunda istediği noktanın çok uzağında. Şenol hoca ile beraber çok zorlu iki maç oynadılar. Buralardan mağlup olmadan ayrılmaları pozitif görülebilir ama kazanmadan yola devam etmek de büyük bir eksiklik olarak Trabzonspor'un hanesine yazılmaya devam ediyor. Gaziantep karşısında oyunun ilk yarısı çok sıkıntılıydı. Topa sahip olsa da oyuna istediği gibi sahip olamadı. Daha etkili görünen taraf Gaziantep'ti. Özellikle Okereke ile bordo-mavilileri ciddi şekilde zorladılar.
İkinci yarı Draguş ve Lundstram değişikliklerinin takıma katkı yaptığını gördük. En azından maçı biraz daha fazla Gaziantep'in ceza sahası civarına taşımayı başardılar. Trabzonspor adına sahada Nwakaeme'yi oyun lideri olarak gördük. O, topa sahip olduğunda izleyenlerde Trabzonspor bir şeyler yapabilir hissi ortaya çıktı ama onun dışında biraz Cham'ın oyunu zorlaması var. Banza'dan fayda sağlamak istiyorsa Trabzonspor biraz daha topu ceza sahasına taşıyabilmeli. Banza kaliteli bir oyuncu. Trabzonspor, onun ayağından gol bulabilmek için kendi oyununu hücum tarafında daha fazla geliştirmeli.

Ligde 5. maçını da beraberlikle bitirmek Trabzonspor açısından elbette büyük bir kayıp olarak görülmeli. Oyun mutlaka gelişecektir. Trabzonspor kendini bir yerlere taşıyacaktır. Ama bu şampiyonluk yarışının içinde konumlandırmaya yeter mi, bunun cevabını önümüzdeki maçlarda alacağız.

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Maçın ilk yarısında futbol adına hiçbir şey yapmayan bir Trabzonspor izledik. Ne olgun bir atak ne de rakip kaleye etkili bir şut izleyebildik bordo-mavililerden. Kayserispor maçında Boa Morte'yi durduramayan Trabzonspor, dün de Gaziantep FK'lı Okereke karşısında çok zor durumlara düştü. İlk yarıda son derece yavaş oynayan, oyun disiplininden uzak, ne yaptığını bilmeyen, hücumu hiç düşünmeyen bir Trabzonspor vardı sahada… Koca Trabzonspor'un bir tane bile yıldız futbolcusu yok. Yıldız olmayınca skor da çıkmıyor; oyunda…

Rakipler o kadar rahat Trabzonspor ceza sahasına inip pozisyonlar yakalıyorlar ki… Ne orta sahada bir direnç ile karşılaşıyorlar, ne de sert bir savunma ile… İşin kötü tarafı, takım içinde yardımlaşma da öyle üst düzeyde değil. Bazı oyuncular saha içinde toptan kaçar gibi oynuyorlar adeta… Sorumluluk da almak istemiyorlar sanki… İşte böyle bir görüntü veren bir Trabzonspor izledik ilk 45'te…

Şenol Güneş, takımını ayağa kaldırmak için 2. yarıya Lundstram ve Draguş hamleleri ile başladı. İlk yarının iki vasat oyuncusu Okay ve Cihan kenara geldi. Beşiktaş derbisinde harika bir futbol ortaya koyan Okay neden iki maçtır bu kadar kötü, bir anlam veremedim. Trabzonspor ilk net pozisyonuna 57'de Muhammed Cham ile girdi. Ama kötü vurdu Cham!

İkinci yarıda Banza, Cham ve Nwakaeme daha hareketliydi. Trabzonspor'un organize bir atakla Banza'nın ayağından bulduğu gol VAR uyarısı ile iptal oldu. Volkan Bayarslan, golden önceki Malheiro- Sorescu ikili mücadelesini izledi ve Trabzonsporlu oyuncunun faul yaptığına hükmetti. Bu güzel gol güme gitmiş oldu. Trabzonspor aleyhine bir durum söz konusu olunca VAR nasıl da güzel çalışıyor değil mi? Hep böyle cin gibi olmalı VAR odasındakiler… Bu arada Cham'ın müthiş bir serbest vuruşu vardı; kaleci Dioudis harika çıkardı. Trabzonspor'un pozisyonları üst üste gelmeye başladı. İlk yarıda dökülen Trabzonspor ikinci yarıda futbol oynamayı hatırladı. Ama bu futbol galibiyet için yetmedi Bordo-mavililere. Şenol Güneş'in Allah yardımcısı olsun. Bu takımla işi gerçekten çok zor!

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ARMONİ - REHA KAPSAL

Trabzonspor Süper Lig'de ilk galibiyetini almak için çıkmıştı. Gaziantep de bordo-mavililer gibi üç puana ihtiyaç duyuyordu. Bu atmosferde başlayan mücadelenin ilk yarısı her iki takım için de son derece vasat geçti. Bordo-mavililer yüzde 60 topla oynamasına rağmen ilk yarıda top ayağında doğru hücüm edemedi. Alan bulmak ve alanı kullanmada çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Bir de rakipten karşı pres yapamamaları sebebiyle geçiş hücumu yediler. Yeni transfer Banza'nın bir kalitesi var ama arkadaşları topla fazla buluşturmuyor. Bu sebeple biraz etkisiz kaldığını gözlemliyoruz. Cham, oyuncu profili olarak takımı oynatacak isimden daha çok kendisi oynama meyilli bir futbolcu. Topu pas ile taşımak yerine daha çok dribblin ile bunu yapmaya çalışan bir oyuncu görüntüsü veriyor.

Bordo-mavililerin en sıkıntılı bölgesi orta sahası olarak görünüyor. Oyunun iki yönünü oynayamayan çok oyuncu var. Bu da bordo-mavili ekibin oyununun oturmamasına ve de çok gel-git yaşamasına neden oluyor. İkinci yarı daha alan bulan ve istekli bir Trabzonspor vardı. Sahada bunu gözlemledik. Ama daha fazla gelişmeye ihtiyaçları var. Bu da iyi çalışmaya, doğru istatistik bilgilerini okumaya ve de antrenman planlamaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Çünkü ortada bir takım armonisi yok. Yalnız unutmamak lazım zamanla bunları çok değerlendirecek takımını istenilen seviyeye taşıyacak tecrübeli ve başarılı bir Şenol Güneş var. Tecrübeli teknik adam daha önce bu yollardan sıkça geçti. Şenol Güneş, takım armonisini sağlayabilir. Bordo-mavili ekibin bu yolda en büyük güvencesi o olacak.

Trabzonspor cephesinden maçın hakemine yoğun tepki vardı. (AA)Trabzonspor cephesinden maçın hakemine yoğun tepki vardı. (AA)
İPTAL DOĞRU AMA... - MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'un rakip kaleye ilk yarıda sadece Banza ile bir şutu var o kadar. Bu kabul edilebilir bir performans değil. 35 yaşındaki Nwakaeme ye ümit bağlamak Şenol hocanın çaresizliği. Visca'nın cezalı Enis'in sakatlığı ön bölgede ciddi sıkıntı oluşturdu çok net görülüyor. Gaziantepspor daha istekli arzulu galibiyeti arayan taraftı. Şenol hocadan hep kesici oyunculardan oluşan takıma ikinci yarı önce Draguş ve Lundstram daha sonra Umut Bozok hamlesi geldi. Trabzonspor atakları başladı. Oyun hareketlendi. Volkan Bayarslan'ın temposu da ilk yarıdaki vasat futbola uydu. 13'te NDiaye ceza alanına yakın bölgede Okay'ın şutunu kolları açık genişleyerek elle engelliyor. Net sarı kart ve frikik olmalıydı. Topu kazanan Gaziantep atağa kalktı 70 metre topu sürdüler. Trabzon ceza alanına girdiler bu kez hakem oyunu durdurdu. Bu yorum ve uygulama Bayarslan'ın kalitesine yakışmadı. 25'te Kozlowski ile penaltı bekledi. Hakemin devam kararı doğru. 30'da Eren'in yüzüne gelen topta hakemin oyunu durdurmadı sporcu sağlığı açısından doğruydu. Maçın önemli kararı 60'taydı. Trabzonspor'un Banza ile attığı gol öncesi kazanılan topta Malheiro rakip Sorescu nun yüzüne elle-kolla yapılması yasaklanmış müdahalede bulunca VAR müdahalesi geldi. Hakem izledi ve gol iptal edildi. Malheiro ya sarı kart çıktı.Doğru uygulamaydı. Ancak Volkan Bayarslan bu pozisyonda sahada faulü ve sarı kartı tespit etmeliydi. Tespit edemeyişi VAR müdahalesini getirdi ve tartışma ortamı yarattı. Selçuk İnan tepkiler yüzünden 73'te ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakemler gerekeni yapmadı. Futbolu iyi bilen proaktif ve dinamik hakemlik yaptığı pek çok maçını izlediğimiz derbiler yöneten deneyimli Bayarslan'ın bu maçtaki performansı istenilen seviyede değildi.

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