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Mourinho'dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11'ini belirledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler lig usulüne göre oynanacak sistemde Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho, derbi 11'ine göre 4 değişikliğe gidecek. İşte Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçıan dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 11:36 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 11:36
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi

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UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında yarın saat 19.45'te Union Saint-Gilloise'i konuk edecek.

Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Lugano'yu saf dışı bırakırken, bir sonraki turda Fransız ekibi Lille'e 2-1 ve 1-1'lik skorlarla elendi.

Belçika ekibi ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slavia Prag'a (3-1, 0-1) elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Saint Gilloise ile Konferans Ligi'nde karşılaştı. (REUTERS)Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Saint Gilloise ile Konferans Ligi'nde karşılaştı. (REUTERS)

UNİON SAİNT-GİLLOİSE İLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile geçtiğimiz sezon Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı. Belçika'da oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibine 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu. Taraflar yarın akşam 3. kez kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, Saint Gilloise'yı eleyerek tur atlamıştı. (REUTERS)Fenerbahçe, Saint Gilloise'yı eleyerek tur atlamıştı. (REUTERS)

AVRUPA KUPALARINDA 275. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 274 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 109 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde ise 391 gol gördü.

Jose Mourinho takımını zorlu maça hazırlıyor. (FENERBAHÇE)Jose Mourinho takımını zorlu maça hazırlıyor. (FENERBAHÇE)

KUPA 2'DE 137. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 137. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 136 müsabakada 60 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 191 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 171 gol gördü.

Sofyan Amrabat'ın maça 11'de başlaması bekleniyor. (FENERBAHÇE)Sofyan Amrabat'ın maça 11'de başlaması bekleniyor. (FENERBAHÇE)

BELÇİKA TAKIMLARI İLE 11. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 10 müsabakaya çıktı. Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 6 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Royal Antwerp ile de 2 kez Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaştı. Kanarya, Belçika ekiplerine karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Mourinho kazanarak derbiyi unutturmak istiyor. (FENERBAHÇE)Mourinho kazanarak derbiyi unutturmak istiyor. (FENERBAHÇE)

BELÇİKA LİGİ'NDE GEÇEN SEZONDAN UZAKTA

Belçika Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında olan Union SG, bu sezona ise puan kayıplarıyla başladı. Ligde 8 maça çıkan Brüksel ekibi, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Union SG, 10 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe taraftarı yine stadı dolduracak. (AA)Fenerbahçe taraftarı yine stadı dolduracak. (AA)

KADIKÖY'DE SON 16 MAÇTA 1 YENİLGİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 16 maçta 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösteren sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Kanarya'nın tek yenilgisi Union SG karşısında oldu.

Fenerbahçe, derbiye göre farklı bir 11'le sahada olacak. (REUTERS)Fenerbahçe, derbiye göre farklı bir 11'le sahada olacak. (REUTERS)
MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Sofyan Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Maximin, En Nesyri.

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