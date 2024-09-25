Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi

Jose Mourinho takımını zorlu maça hazırlıyor. (FENERBAHÇE)



KUPA 2'DE 137. MAÇ



Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 137. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 136 müsabakada 60 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 191 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 171 gol gördü.

Sofyan Amrabat'ın maça 11'de başlaması bekleniyor. (FENERBAHÇE)



BELÇİKA TAKIMLARI İLE 11. KEZ



Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 10 müsabakaya çıktı. Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 6 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Royal Antwerp ile de 2 kez Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaştı. Kanarya, Belçika ekiplerine karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Mourinho kazanarak derbiyi unutturmak istiyor. (FENERBAHÇE)



BELÇİKA LİGİ'NDE GEÇEN SEZONDAN UZAKTA



Belçika Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında olan Union SG, bu sezona ise puan kayıplarıyla başladı. Ligde 8 maça çıkan Brüksel ekibi, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Union SG, 10 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe taraftarı yine stadı dolduracak. (AA)



KADIKÖY'DE SON 16 MAÇTA 1 YENİLGİ



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 16 maçta 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösteren sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Kanarya'nın tek yenilgisi Union SG karşısında oldu.