Okan Buruk: Bol bol dua edeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , 3-1 kazandıkları PAOK karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulunarak önemli ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam sadece skor olarak değil oyun olarak da kazandıklarını dile getirip forvet konusuna da değindi.

Taraftarların her zamnan destek verdiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı; "Taraftarımız çok destek verdi. Bana hep destek verdiler. Zaten takım olarak kötü gittiğimiz az dönemde de destek verdiler. Öz güvenimiz çok yüksek. Dışarıdan bakınca fırtınalar kopuyormuş gibi gözüküyor ama içimizde çok iyiyiz. Hep zorluk olacak. Galatasaray çok önemli bir camia. Transfer dönemi bitince kendiliğinden çözülüyor. 4 tane maç, üst üste galibiyetler. Sadece galibiyet olarak görmüyorum. Oyun olarak çok iyiydik. PAOK gibi savunma yapmaya gelen takıma karşı iyi oynadık. Oyunla taraftar birleşince güzel bir birliktelik oldu. Oynadığımız oyun keyifli bir oyun. Top rakipteyken almaya çalışıyoruz, bizdeyken de üretmeye çalışıyoruz. Bu durum oyuncuların hoşuna gidiyor. Burada oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları keyif veriyor." diye konuştu.

Victor Osimhen PAOK maçının en iyilerindendi. [İHA]

Osimhen, Icardi ve Batshuayi arasında nasıl seçim yapacağı sorusu üzerine Okan Buruk, "Çok maç oynayacağız. Bütün oyuncularımızı farklı mevkilerde ve farklı dizilişlerde oynayabiliriz. 3'lü savunma oynayan bir takıma 3'lü forvetle de oynayabiliriz." dedi.

"JAKOBS'U İDARELİ KULLANMALIYIZ"

Karşılaşmada Sara'nın performansından dolayı memnun olduğunu açıklayan Buruk; "Gabriel Sara bugün hem 6 hem 8 hem 10 olarak oynadı. Tahminimce 13 kilometreye yakın koşmuş olabilir. Jakobs da koridoru etkili şekilde kullandı. Oyuncularımıza iyi bakacağız, iyi değerlendireceğiz. Kanat oyuncuları ve sol bekte oyuncularımız var. Jakobs'u idareli kullanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.