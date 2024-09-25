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Mauro Icardi: Derbi sonrası kazanmak önemliydi

Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında ilk kez PAOK maçında süre alan Mauro Icardi, 3-1 kazandıkları ve bir de gol attığı mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Icardi, derbiden sonra kazanmanın önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca sakatlık sonrası gol atmanın önemini vurguladı.

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 01:55 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 01:55
Mauro Icardi: Derbi sonrası kazanmak önemliydi

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle merhaba dedi.

Mücadelede kapanış golü, Adana Demirspor maçında sakatlandıktan sonra ilk kez süre alan Mauro Icardi'den geldi.

Arjantinli golcü karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi golle geri döndü. [Anadolu Ajansı]Mauro Icardi golle geri döndü. [Anadolu Ajansı]

"DERBİDEN SONRA İLK MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Zorlu Fenerbahçe maçı sonrası Avrupa'da kazanmanın değerli olduğunu ifade eden yıldız oyuncu; "Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Bir de bir derbi oynadık hafta sonu. Onun sonrasında oynadığımız ilk maçı da kazanmak önemliydi. Sakatlıktan sonra golle geri dönmem de ayrı bir öneme sahip. Maçın öncesi iki idmana katıldım. Arjantin'den döndükten sonra antrenmanlara katıldım. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip her zaman benim yanımda. Bende de elimden geldiğince sahada onlara yardımcı olmaya devam edeceğim." dedi.

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