Mauro Icardi: Derbi sonrası kazanmak önemliydi

Mauro Icardi golle geri döndü. [Anadolu Ajansı]

"DERBİDEN SONRA İLK MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Zorlu Fenerbahçe maçı sonrası Avrupa'da kazanmanın değerli olduğunu ifade eden yıldız oyuncu; "Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Bir de bir derbi oynadık hafta sonu. Onun sonrasında oynadığımız ilk maçı da kazanmak önemliydi. Sakatlıktan sonra golle geri dönmem de ayrı bir öneme sahip. Maçın öncesi iki idmana katıldım. Arjantin'den döndükten sonra antrenmanlara katıldım. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip her zaman benim yanımda. Bende de elimden geldiğince sahada onlara yardımcı olmaya devam edeceğim." dedi.