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Portekiz basınından Galatasaray'ı kızdıran Kerem Aktürkoğlu manşeti!

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor. Milli yıldız yine manşetleri süslerken, Portekizlilerden Galatasaray'ı kızdıracak bir cümle geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 17:10 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 17:12
Portekiz basınından Galatasaray’ı kızdıran Kerem Aktürkoğlu manşeti!

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Benfica, Portekiz Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde pazartesi gecesi Boavista'ya konuk oldu. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve arkadaşları bu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle döndü.

Benfica'nın ilk golü 11. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, çalımlarla son çizgiye indikten sonra içeriye pasını aktardı. Kale sahasında bulunan Pavlidis'in dokunuşunda top ağlarla buluştu.

İlk golün ardından temposunu düşürmeyen Benfica, 31'de farkı ikiye çıkardı. Kerem'in pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü uzak mesafeden sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın köşeden ağlarla buluştu.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 3 maçta 2 gol 2 asist yaptı. (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 3 maçta 2 gol 2 asist yaptı. (REUTERS)

"HOGWARTS BÜYÜSÜNÜ BESSA'YA TAŞIDI"

Portekiz basını, Benfica formasıyla üçüncü resmi maçına çıkan ve dün gece iki asist yapan Kerem Aktürkoğlu'na methiyeler düzdü. Kerem'in kaçırdığı gole de vurgu yapan Portekizliler, yıldız futbolcuyla ilgili şunları söyledi:

"Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı. İlk yarıda tam anlamıyla 'alev alan' 17 numara, Benfica'nın ilk golü için Vangelis Pavlidis'e asist yaptı. Kerem ardından Orkun'un golünde de pası veren isimdi."

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a golünü attı. (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a golünü attı. (REUTERS)

"SANKİ SİHİRLİ BİR DEĞNEK..."

"Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı. Golü atabilirdi, her şeyi yapabilirdi! Ancak cesaretini kaybetmedi ve 63. dakikada Boavista'nın hızlı atağını etkisiz hale getirmek için Benfica'nın son adamı olarak savunma görevine çıktı. Sahadan yorgun bir şekilde ayrıldı."

Kerem, ligdeki ilk maçında Orkun'un asistiyle golle buluştu. (REUTERS)Kerem, ligdeki ilk maçında Orkun'un asistiyle golle buluştu. (REUTERS)

JOSE MANUEL DELGADO: "GERÇEK BİR KEŞİF!"

"Ajitatör, yardımcı, takım oyuncusu, gerçek bir keşif olan Aktürkoğlu'nun sanatçılığına; neşesini yeniden kazanan ve bayrağı devralan, Schmidt'in onun hakkında söylediği ve ondan asla alamadığı her şeyi haklı çıkaran Orkun Kökçü'nün yeniden doğuşuna hayranlık duyuyorum."

"GECEYİ TAM İSTEDİĞİ GİBİ BİTİREMEDİ"

"Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı. Benfica'nın Bessa Stadyumu'na yaptığı ziyarette iki golün asistini yapan Aktürkoğlu yine iyi bir performans sergiledi ancak maçtan kesinlikle istemeyeceği bir anıyla ayrıldı. Zira Türk kanat oyuncusu, sahadan çıkmadan dakikalar önce stoper Pedro Gomes'le sert bir çarpışma yaşadı ve sahada yüzünü buruşturarak yatarken sağlık ekibinin gelmesine neden oldu. Kerem'in gözünün morardığı ve hasarı azaltmak için buzlandığı görüldü."

Kerem ilk asistini de Orkun Kökçü'nün golünde yaptı. (REUTERS)Kerem ilk asistini de Orkun Kökçü'nün golünde yaptı. (REUTERS)

"DÜŞÜK MALİYET MAKSİMUM PERFORMANS"

"Benfica Kerem Aktürkoğlu'yu çok düşük bir ücretle transfer etti ancak ondan maksimum verim alıyor."

"TÜRK HAMAMINA ÇEVİRDİ!"

"Benfica, Bessa'yı 'Türk hamamına' çevirdi. Aktürkoğlu ve Kökçü, Kırmızılar'ın bu kez Boavista karşısında aldığı galibiyette belirleyici oldu."

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