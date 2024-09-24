Portekiz basınından Galatasaray’ı kızdıran Kerem Aktürkoğlu manşeti!

Benfica
, Portekiz Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde pazartesi gecesi Boavista'ya konuk oldu. Kerem Aktürkoğlu
, Orkun Kökçü
ve arkadaşları bu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle döndü.
Benfica'nın ilk golü 11. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, çalımlarla son çizgiye indikten sonra içeriye pasını aktardı. Kale sahasında bulunan Pavlidis'in dokunuşunda top ağlarla buluştu.
İlk golün ardından temposunu düşürmeyen Benfica, 31'de farkı ikiye çıkardı. Kerem'in pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü uzak mesafeden sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın köşeden ağlarla buluştu.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 3 maçta 2 gol 2 asist yaptı. (REUTERS)
"HOGWARTS BÜYÜSÜNÜ BESSA'YA TAŞIDI"
Portekiz basını, Benfica formasıyla üçüncü resmi maçına çıkan ve dün gece iki asist yapan Kerem Aktürkoğlu'na methiyeler düzdü. Kerem'in kaçırdığı gole de vurgu yapan Portekizliler, yıldız futbolcuyla ilgili şunları söyledi:
"Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı. İlk yarıda tam anlamıyla 'alev alan' 17 numara, Benfica'nın ilk golü için Vangelis Pavlidis'e asist yaptı. Kerem ardından Orkun'un golünde de pası veren isimdi."
Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a golünü attı. (REUTERS)
"SANKİ SİHİRLİ BİR DEĞNEK..."
"Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı. Golü atabilirdi, her şeyi yapabilirdi! Ancak cesaretini kaybetmedi ve 63. dakikada Boavista'nın hızlı atağını etkisiz hale getirmek için Benfica'nın son adamı olarak savunma görevine çıktı. Sahadan yorgun bir şekilde ayrıldı."