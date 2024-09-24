Portekiz basınından Galatasaray’ı kızdıran Kerem Aktürkoğlu manşeti!

Kerem, ligdeki ilk maçında Orkun'un asistiyle golle buluştu. (REUTERS)



JOSE MANUEL DELGADO: "GERÇEK BİR KEŞİF!"



"Ajitatör, yardımcı, takım oyuncusu, gerçek bir keşif olan Aktürkoğlu'nun sanatçılığına; neşesini yeniden kazanan ve bayrağı devralan, Schmidt'in onun hakkında söylediği ve ondan asla alamadığı her şeyi haklı çıkaran Orkun Kökçü'nün yeniden doğuşuna hayranlık duyuyorum."



"GECEYİ TAM İSTEDİĞİ GİBİ BİTİREMEDİ"



"Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı. Benfica'nın Bessa Stadyumu'na yaptığı ziyarette iki golün asistini yapan Aktürkoğlu yine iyi bir performans sergiledi ancak maçtan kesinlikle istemeyeceği bir anıyla ayrıldı. Zira Türk kanat oyuncusu, sahadan çıkmadan dakikalar önce stoper Pedro Gomes'le sert bir çarpışma yaşadı ve sahada yüzünü buruşturarak yatarken sağlık ekibinin gelmesine neden oldu. Kerem'in gözünün morardığı ve hasarı azaltmak için buzlandığı görüldü."