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Yaz transfer döneminin sonunda orta alana takviye yapmak için çok büyük bir uğraş veren Galatasaray beklenen hamleyi gerçekleştirememişti. Artık planlarını ara transfer dönemi için yapan Sarı-Kırmızılılar'dan sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray, Fluminense'de oynayan Brezilyalı yıldız Martinelli'yi yakın takibe aldı. (Ekran görüntüsü) GENÇ OYUNCULARA HÜCUM!

Bu sezon genellikle genç oyuncular üzerine yoğunlaşan yönetimin, Fluminense formasını giyen Matheus Martinelli Lima'yı yakın takibe aldığı öğrenildi. Scout ekibinden iki yetkilinin, yaklaşık 1 yıldır gözlem altında tutulan 21 yaşındaki Brezilyalı yıldızı canlı olarak izlediği belirlendi. Martinelli'nin 3 maçının takip edildiği ve genç futbolcuyla alakalı geniş bir raporun teknik heyete sunulduğu ifade edildi. Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarının yanı sıra stoper bölgesinde de forma giyebilen Martinelli'nin 2026 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Fluminense altyapısından çıkan Brezilyalı yıldızla ilgili devre arasında ya da sezon sonunda girişim olabileceği gelen bilgiler arasında.