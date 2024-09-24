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O isim ortaya çıktı! İşte Okan Buruk ile Zaha'nın arasını açan köstebek

Sezon başında Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamaları gündem olmuştu. Maçın ardından sarı kırmızılı ekipten bir futbolcunun bu sözleri Zaha'ya aktardığı ve iki ismin gerildiği iddia edilmişti. Aradaki köstebek belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 14:19 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 14:19
O isim ortaya çıktı! İşte Okan Buruk ile Zaha’nın arasını açan köstebek

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Galatasaray'da sezon başında Beşiktaş'a karşı alınan Süper Kupa mağlubiyetinin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Zaha'yı yanıma çağırıp dizilişi anlattım ama herhalde yanlış anladı" ifadeleriyle Fildişili yıldızı eleştirmişti.

Okan Buruk'un Zaha ile yıldızı barışmadı. (AA)Okan Buruk'un Zaha ile yıldızı barışmadı. (AA)
İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından 31 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istemiş ve en son kiralık olarak Lyon'a transfer olmuştu.

Zaha, sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak istedi. (AA)Zaha, sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak istedi. (AA)
KÖSTEBEK ORTAYA ÇIKTI

Bu olayla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Fransız futbolcu Leo Dubois'nın, Zaha'ya gidip Buruk'un kendisini eliştirdiğini söylediği, ikilinin de bu gelişme üzerine tartışma yaşadığı öğrenildi.

Dubois, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Eyüpspor'a transfer oldu. (AA)Dubois, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Eyüpspor'a transfer oldu. (AA)

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Dubois ise Eyüpspor'a transfer oldu.

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O isim ortaya çıktı! İşte Okan Buruk ile Zaha’nın arasını açan köstebek
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