O isim ortaya çıktı! İşte Okan Buruk ile Zaha’nın arasını açan köstebek

Galatasaray'da sezon başında Beşiktaş'a karşı alınan Süper Kupa mağlubiyetinin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Zaha'yı yanıma çağırıp dizilişi anlattım ama herhalde yanlış anladı" ifadeleriyle Fildişili yıldızı eleştirmişti.
Galatasaray'da sezon başında Beşiktaş'a karşı alınan Süper Kupa mağlubiyetinin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Zaha'yı yanıma çağırıp dizilişi anlattım ama herhalde yanlış anladı" ifadeleriyle Fildişili yıldızı eleştirmişti.
İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından 31 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istemiş ve en son kiralık olarak Lyon'a transfer olmuştu.
KÖSTEBEK ORTAYA ÇIKTI
Bu olayla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Fransız futbolcu Leo Dubois'nın, Zaha'ya gidip Buruk'un kendisini eliştirdiğini söylediği, ikilinin de bu gelişme üzerine tartışma yaşadığı öğrenildi.
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Dubois ise Eyüpspor'a transfer oldu.