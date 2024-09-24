O isim ortaya çıktı! İşte Okan Buruk ile Zaha’nın arasını açan köstebek

Okan Buruk'un Zaha ile yıldızı barışmadı. (AA) İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından 31 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istemiş ve en son kiralık olarak Lyon'a transfer olmuştu.

Zaha, sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak istedi. (AA)

KÖSTEBEK ORTAYA ÇIKTI

Bu olayla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Fransız futbolcu Leo Dubois'nın, Zaha'ya gidip Buruk'un kendisini eliştirdiğini söylediği, ikilinin de bu gelişme üzerine tartışma yaşadığı öğrenildi.