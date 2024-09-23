Volkan Demirel'den olay derbi sözleri! "Kızım olmasa..."

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapacağı iddiasında bulunurken, "Hep söyleniyor Volkan hoca ekibe girse diye, benim böyle bir düşüncem yok. Ben zaten Fenerbahçe'ye bir gün geleceğim. İnşallah aklımdaki Fenerbahçe'yi, kafamdaki Fenerbahçe'yi en azından o duyguyu vermeye çalışacağım. Bu resimlerle, sosyal medyayla, eski maçların görüntüleriyle anlatılmaz. Yaşamadan hiçbir şey anlatamazsınız, yaşamadan anlatan hikaye anlatıyordur." şeklinde konuştu.

Volkan Demirel, Hatayspor'da görev alırken Kadıköy'de çiçekle karşılaşmıştı. (AA)

"BUNU ANADOLU TAKIMLARINDA YİYEBİLİRSİN..."

Volkan Demirel, skoru beklemediğini belirterek, "Derbilerde sonucu kestirmek zordur deriz ama bazen oyunun içindeki akış maçın nereye gidebileceğini gösteriyor. Daha da farklı olabilirdi. Belki ilk 10 dakika Fenerbahçe iyi başladı ancak daha sonra Galatasaray'ın istediği oldu" dedi.

Fenerbahçe'nin taçtan 2 gol yediğini aktaran Demirel, "İkinci yarının başında tek değişiklik oldu ancak bence 2-3 değişiklik yapılabilirdi. Fenerbahçe bugün 2 tane taçtan gol yedi. Bunu Anadolu takımlarında yiyebilirsin ama Fenerbahçe ile bunu yemek bence irdelenmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin derbideki oyun anlayışını eleştiren Volkan Demirel, "Fenerbahçe takımı duran toplarda adam adama oynayabilir bunu kabul edebilirim ama Fenerbahçe kendi seyircisi önünde adam adama bir yere kadar oynar, bir yerden sonra artık alan devreye girer. Mert Müldür'ün Yunus Akgün ile adam adama oynaması ikinci golün sebebiydi" açıklamasını yaptı.