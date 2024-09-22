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Bizim Çocuklar'ın 'Helal et' hassasiyeti! Benficalı Orkun kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'ndan takdir edilecek konuşma

Futbol hayatını Benfica'da sürdüren Orkun Kökçü, Galatasaray'dan transfer olan ve takım arkadaşı olduğu Kerem Aktürkoğlu'na Lizbon ile ilgili bilgiler veriyor. Kerem'in restoran sorusuna Lizbon merkezde daha iyi yerler olduğu şeklinde yanıt veren Orkun, helal et bulma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyleyip bir süre dışarıdan getirttiğini söyledi. Bizim Çocukların helal et hassasiyeti takdir topladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 15:44 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 16:51
Bizim Çocuklar’ın ’Helal et’ hassasiyeti! Benficalı Orkun kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’ndan takdir edilecek konuşma

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Portekiz liginde çıktığı 5 maçtan 10 puan çıkaran Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kızılyıldız'ı 2-1 yenmişti. Goller ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den gelmişti.

İki milli oyuncunun bu performansı Avrupa'da bir hayli ses getirirken özellikle Orkun'un kullandığı frikik vuruşu uzun süre konuşuldu. Yıldız futbolcular takım arkadaşlığının yanı sıra kader birliği de yapıyor.

Kerem Aktürkoğlu ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol atmayı başardı. [İHA]Kerem Aktürkoğlu ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol atmayı başardı. [İHA]

KEREM'İN EN YAKINI ORKUN

Geçen sezon Lizbon devinin kadrosuna katılan Orkun Kökçü, takımın tecrübeli isimlerinden biri olarak Galatasaray'dan transfer olarak kadroya katılan Kerem'e kulüp ve şehir yaşamı hakkında bilgiler veriyor.

İkilinin, Benfica'nın kulüp televizyonunda yayınlanan görüntüleri de gündeme oturdu. Özellikle helal et konusunda Orkun'un verdiği tavsiye dikkat çekti.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Santa Clara ağlarını da sarsmıştı. İkili Kızılyıldız'ı da boş geçmedi. [EPA]Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Santa Clara ağlarını da sarsmıştı. İkili Kızılyıldız'ı da boş geçmedi. [EPA]
HELAL ET SIKINTISI

Yayınlanan videoda iki oyuncu, şehirdeki yemekler ve restoranlar hakkında konuşuyorlardı. Kerem, Orkun'a şehirdeki restoranların merkezde mi yoksa kendilerine yakın tarafta mı olduğunu sordu.

Orkun da buna yanıt olarak; "Lizbon tarafında daha iyi restoranlar var. Burada pek çok açıkçası bizim oturduğumuz mahallede bir tane var. Ama genellikle ben buradan eve yemek götürüyorum. Ya da annem olsun babam olsun geldiklerinde yemek yapıyorlar." diye konuştu.

''Burada helel et bulmak zormuş galiba''

Ardından da helal et konusunda sıkıntılar yaşandığını ve bulmanın zor olduğundan bahsetti.

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"İSTANBUL'DAN KENDİMİZ GETİRECEĞİZ"

Bunun üzerine de Kerem; "Dün konuştum bir yerle böyle burada gerçekten zor helal et bulmak. Bizim kendi kültürümüze ve dinimize göre. Artık İstanbul'dan falan kendimiz getirteceğiz." dedi.

Kerem Aktrükoğlu ve Orkun Kökçü'nün sohbeti 17 dakika sürdü. [Benfica TV - Ekran Görüntüsü]Kerem Aktrükoğlu ve Orkun Kökçü'nün sohbeti 17 dakika sürdü. [Benfica TV - Ekran Görüntüsü]

ETLERİ HOLLANDA'DAN GETİRİTTİ

Milli futbolcu, Portekiz'de yaşadığı ilk dönemde etleri Hollanda'dan getirttiğini belirterek; "Ben 1 sene Hollanda'dan getirttim. Orada kasap bir abimiz var annem babam geldiğinde oradan getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kerem'den, "O zaman bir deep freeze almak lazım." yanıtı geldi.

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