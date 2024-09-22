Bizim Çocuklar’ın ’Helal et’ hassasiyeti! Benficalı Orkun kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’ndan takdir edilecek konuşma

İki milli oyuncunun bu performansı Avrupa'da bir hayli ses getirirken özellikle Orkun'un kullandığı frikik vuruşu uzun süre konuşuldu. Yıldız futbolcular takım arkadaşlığının yanı sıra kader birliği de yapıyor.

Portekiz liginde çıktığı 5 maçtan 10 puan çıkaran Benfica , Şampiyonlar Ligi'nde ise Kızılyıldız'ı 2-1 yenmişti. Goller ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 'den gelmişti.

Geçen sezon Lizbon devinin kadrosuna katılan Orkun Kökçü , takımın tecrübeli isimlerinden biri olarak Galatasaray'dan transfer olarak kadroya katılan Kerem'e kulüp ve şehir yaşamı hakkında bilgiler veriyor.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Santa Clara ağlarını da sarsmıştı. İkili Kızılyıldız'ı da boş geçmedi. [EPA]

HELAL ET SIKINTISI

Yayınlanan videoda iki oyuncu, şehirdeki yemekler ve restoranlar hakkında konuşuyorlardı. Kerem, Orkun'a şehirdeki restoranların merkezde mi yoksa kendilerine yakın tarafta mı olduğunu sordu.

Orkun da buna yanıt olarak; "Lizbon tarafında daha iyi restoranlar var. Burada pek çok açıkçası bizim oturduğumuz mahallede bir tane var. Ama genellikle ben buradan eve yemek götürüyorum. Ya da annem olsun babam olsun geldiklerinde yemek yapıyorlar." diye konuştu.

Ardından da helal et konusunda sıkıntılar yaşandığını ve bulmanın zor olduğundan bahsetti.