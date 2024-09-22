SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile çıktığı derbi maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor. Sarı kırmızılılada galibiyetin baş rollerinden biri de Yunus Akgün'dü. 24 yaşındaki futbolcu karşılaşmada kendisiyle aynı mevkide oynayan Allan Saint-Maximin ile kıyaslandığında da önemli işler ortaya koydu. Ayrıca performansıyla da "Ben buradayım" mesajı verdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 20:22 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 20:22
Galatasaray’ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Üst üste elde ettiği iki şampiyonluğun ardından üçüncüsü ve beşinci yıldız için yeni bir maceraya başlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile 6. haftada karşılaştı.

Sarı kırmızılılar mücadelede Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Mertens ve Sara farkı 3'e çıkardı. Dzeko, Kanarya'nın tek golünü kaydetti.

Performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Yunus Akgün oldu.

Yunus Akgün derbi sonrası böyle sevindi. [Anadolu Ajansı]Yunus Akgün derbi sonrası böyle sevindi. [Anadolu Ajansı]

DERBİDE COŞTU

24 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın satılması sonrasında Hakim Ziyech'in sakatlanmasıyla forma şansı buldu.

Rizepsor karşısında ilk kez 90 dakika oynayabilen yıldız futbolcu, Gaziantep FK'ya ilk golünü attı. Fenerbahçe derbisindeki performansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Yunus Akgün derbi zaferini secdeye giderek kutladı. [Anadolu Ajansı]Yunus Akgün derbi zaferini secdeye giderek kutladı. [Anadolu Ajansı]

MESAJI VERDİ

Takımının bağlantılarında önemli bir rol oynayan Yunus Akgün, yeni transfer Roland Sallai'ye de kolay kolay forma vermeyeceğini de gösterdi.

Ayrıca kendisi gibi sol kanatta oynayan Allan Saint- Maximin'i de bazı istatistikte geride bırakmayı başardı.

Yıldız oyuncu 28'e 24 pasla derbiyi önde tamamlarken yüzde 96.4'e yüzde 79.2'lik üstünlük de yakaladı.

Rakip sahada hiç hata yapmayan Yunus'a karşı Fransız futbolcu yüzde 59.3'te kaldı.

Yunus Akgün performansıyla her geçen gün formasına daha da ısınıyorYunus Akgün performansıyla her geçen gün formasına daha da ısınıyor

DURUMU BELLİ DEĞİLDİ

Geçen sezon kadroda düşünülmeyerek Leicester City'e kiralanan Yunus, birçok maçta yedek başlamış ve istediği süreleri alamayarak geri dönmüştü.

Galatasaray'daki geleceği de aslında belirsizdi ancak yerli oyuncuların kontenjana katkısından dolayı kaldığı yönünde pek çok iddia vardı.

Ancak şu ana kadar gösterdiği formla birlikte Okan Buruk'un elini rahatlatacağı aşikar. Taraftarın kendisinden beklentileri yüksek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mansur Yavaş vites ’Yüksel’tti! Ekrem İmamoğlu’na Senden Mustafa Kemal’in askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocuk
İsrail soykırımı gizlemeye çalışıyor! Batı Şeria’daki Al Jazeera ofisini kapattılar
Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı: Yaralılar var
Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI
Başkan Erdoğan’dan BM çıkarması! İsrail zulmünü haykıracak mazlum Filistin’in sesi olacak... Hangi liderlerle görüşecek?
Galatasaray’ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Hizbullah İsrail üssünü füzelerle vurdu... A Haber roketlerin düştüğü Hayfa’da
Muş’ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay’ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Şerif Yalçın’ın katili oğlu Canberk Yalçın çıktı! Miras bölünmesin diye baltayla 4 parçaya bölmüş | Vahşetin detayları kan dondurdu...
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri üzüntüsü! Büyük hayal kırıklığı...
Bir gözünü elini ve ayağını kaybetti! Soykırımcı İsrail 13 yaşındaki Vahid’in hayallerini çaldı
CHP’nin hassasiyeti ’DEM’lenene kadar! İlk 4 madde tartışmalarına bir de böyle bakın...  Amaçları Türkiye yönetilemiyor algısını yaymak
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığı yapanların ensesinde! Lüks yat satıp vergi vermeyene ceza! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
Bizim Çocuklar’ın ’Helal et’ hassasiyeti! Benficalı Orkun kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’ndan takdir edilecek konuşma
Nevzat Bahtiyar’dan günler sonra gelen itiraf! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Narin yasak aşkı mı gördü?
SON DAKİKA