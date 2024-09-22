Galatasaray’ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı

Üst üste elde ettiği iki şampiyonluğun ardından üçüncüsü ve beşinci yıldız için yeni bir maceraya başlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile 6. haftada karşılaştı.

Sarı kırmızılılar mücadelede Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Mertens ve Sara farkı 3'e çıkardı. Dzeko, Kanarya'nın tek golünü kaydetti.

Performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Yunus Akgün oldu.