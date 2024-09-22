Galatasaray’ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı

Üst üste elde ettiği iki şampiyonluğun ardından üçüncüsü ve beşinci yıldız için yeni bir maceraya başlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile 6. haftada karşılaştı.
Sarı kırmızılılar mücadelede Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Mertens ve Sara farkı 3'e çıkardı. Dzeko, Kanarya'nın tek golünü kaydetti.
Performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Yunus Akgün oldu.
Yunus Akgün derbi sonrası böyle sevindi. [Anadolu Ajansı]
DERBİDE COŞTU
24 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın satılması sonrasında Hakim Ziyech'in sakatlanmasıyla forma şansı buldu.
Rizepsor karşısında ilk kez 90 dakika oynayabilen yıldız futbolcu, Gaziantep FK'ya ilk golünü attı. Fenerbahçe derbisindeki performansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.
Yunus Akgün derbi zaferini secdeye giderek kutladı. [Anadolu Ajansı]
MESAJI VERDİ
Takımının bağlantılarında önemli bir rol oynayan Yunus Akgün, yeni transfer Roland Sallai'ye de kolay kolay forma vermeyeceğini de gösterdi.
Ayrıca kendisi gibi sol kanatta oynayan Allan Saint- Maximin'i de bazı istatistikte geride bırakmayı başardı.
Yıldız oyuncu 28'e 24 pasla derbiyi önde tamamlarken yüzde 96.4'e yüzde 79.2'lik üstünlük de yakaladı.
Rakip sahada hiç hata yapmayan Yunus'a karşı Fransız futbolcu yüzde 59.3'te kaldı.