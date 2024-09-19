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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına Türkler damga vurdu!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları geride kaldı. Maçlarda forma giyen milli futbolcularımız attığı goller ve elde ettiği sonuçlarla dikkat çekmeyi başardı.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 21:42 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 21:48

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Şampiyonlar Ligi yenilenen formatıyla başladı. İlk hafta karşılaşmaları milli futbolcularımız için sona erdi.

Milli futbolcularımız oynadıkları takımlarda elde ettiği sonuçlar, attıkları goller ve performanslarıyla adlarından söz ettirmeyi başardı.

Arda Güler ilk Şampiyonlar Ligi'nden galibiyetle ayrıldı. [REUTERS]Arda Güler ilk Şampiyonlar Ligi'nden galibiyetle ayrıldı. [REUTERS]

İSPANYOLLARDAN GÜLER'E ÖVGÜ

Turnuvanın favorilerinden biri olan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kısa bir süre yer aldığı Stuttgart karşılaşmasında oyunu değiştiren isimlerden biri oldu.

Genç futbolcu 1-1 iken girdiği sahada skorun 3-1'e gelmesine en çok katkı verenler arasında yer aldı.

Ayrıca oyunda kaldığı süre boyunca 11 kez topla buluştu ve 9 pasın 8'ini isabetli şekilde tamamladı.

Karşılaşma sonrasında Arda için pek çok medya organı övgü dolu ifadeler kullandı.

Kenan Yıldız nefis bir gol attı [REUTERS]Kenan Yıldız nefis bir gol attı [REUTERS]

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇTİ!

Yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ilk gol atan isim Kenan Yıldız oldu.

Gurbetçi futbolcu 21'inci dakikada sol çaprazdan girip harika bir vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı.

Bu vuruş sonrasında hem Juventus tarihinde hem de Türk futbolcular arasında fileleri havalandıran en genç isim olarak tarihe geçti.

Kenan karşılaşmanın da adamı seçildi.

Hakan Çalhanoğlu Inter ile deplasmandan puanla döndü [REUTERS]Hakan Çalhanoğlu Inter ile deplasmandan puanla döndü [REUTERS]

HAKAN ÇALHANOĞLU BERABERLİĞİ KOPARDI

İlk haftanın en dikkat çeken performanslarından birine de Inter imza attı.

İtalyan temsilcisinde forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımıyla Manchester City'den puan alarak 1 puanla evine döndü.

Milli takımımızın maestrosu defansif katkı olarak 2 top kapma ile bu alanda zirvede yer alırken ataklara da yön vermeye çalıştı.

Orkun Kökçü'nün Kızılyıldız'a attığı golde topun gidiş anı. [EPA]Orkun Kökçü'nün Kızılyıldız'a attığı golde topun gidiş anı. [EPA]

BELGRAD'DA ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GECESİ

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kızılyıldız'a konuk olan Benfica'yı Türk futbolcualr taşıdı.

9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu sağdan gelen atağı ceza sahası içinde arka direkte tamamladı.

29'da ise Orkun Kökçü attığı frikik golüyle farkı ikiye çıkardı.

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