Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına Türkler damga vurdu!

Milli futbolcularımız oynadıkları takımlarda elde ettiği sonuçlar, attıkları goller ve performanslarıyla adlarından söz ettirmeyi başardı.

Arda Güler ilk Şampiyonlar Ligi'nden galibiyetle ayrıldı. [REUTERS]

İSPANYOLLARDAN GÜLER'E ÖVGÜ

Turnuvanın favorilerinden biri olan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kısa bir süre yer aldığı Stuttgart karşılaşmasında oyunu değiştiren isimlerden biri oldu.

Genç futbolcu 1-1 iken girdiği sahada skorun 3-1'e gelmesine en çok katkı verenler arasında yer aldı.

Ayrıca oyunda kaldığı süre boyunca 11 kez topla buluştu ve 9 pasın 8'ini isabetli şekilde tamamladı.

Karşılaşma sonrasında Arda için pek çok medya organı övgü dolu ifadeler kullandı.