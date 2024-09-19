Belgrad’da Türk gecesi! Kerem başlattı Orkun füze yolladı

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu fırına estirmeye devam ediyor.

Milli futbolcu, ilk çıktığı Santa Clara mücadelesinde ağları havalandırmayı başarmıştı. Kızılyıldız karşısında da bu kez de Kızılyıldız karşısında gol sevinci yaşadı.

İkinci gol ise Orkun Kökçü'den geldi.