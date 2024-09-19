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Belgrad'da Türk gecesi! Kerem başlattı Orkun füze yolladı

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 9'uncu dakikada ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Orkun ise frikikten skoru 2-0'a getirdi. Vuruşu ise harikaydı.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 20:04 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 21:02
Belgrad’da Türk gecesi! Kerem başlattı Orkun füze yolladı

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Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu fırına estirmeye devam ediyor.

Milli futbolcu, ilk çıktığı Santa Clara mücadelesinde ağları havalandırmayı başarmıştı. Kızılyıldız karşısında da bu kez de Kızılyıldız karşısında gol sevinci yaşadı.

İkinci gol ise Orkun Kökçü'den geldi.

Kerem Aktürkoğlu gole böyle sevindi. [REUTERS]Kerem Aktürkoğlu gole böyle sevindi. [REUTERS]

Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında sağ kanattan gelen Benfica atağını arka direkte eski Fenerbahçeli Rade Krunic'in yanında tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Orkun da kullandığı serbest vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı an. [TRT Spor]Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı an. [TRT Spor]

İşte Kerem'in golü...

Orkun Kökçü'nün vuruş yaptığı an. [TRT Spor]Orkun Kökçü'nün vuruş yaptığı an. [TRT Spor]

Orkun'un füzesi

Benfica'dan Kerem ve Orkun paylaşımı

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