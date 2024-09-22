Giovanni van Bronckhorst: Bazen gol geç gelir ama bugün kazandık

"Fırsatlar bulduk, sadece değerlendirme konusunda net değildik. Trabzon maçında da kalecilerinin kurtarışları vardı. Bugün de fırsatlar vardı. Bazen gol geç gelir ama bugün kazandık. Önümüzdeki maçlarda yapmamız gereken fırsatları gole çevirmek ve maçta işimizi kolaylaştırmak."

Giovanni van Bronckshorst ve Arda Turan'ın samimi tavırları dikkat çekti. [Anadolu Ajansı}

"İNANDIK, İNANCIMIZI KORUDUK"

"İyi ve her şeyi içeren bir maç oldu. Maça iyi başladık, golü bulduk. İki büyük fırsat bulduk ikinci gol için. Joao ve Ciro ile fırsatları değerlendiremedik. Penaltı golüyle maç 1-1 oldu. İkinci gol için şanslarımızı hep zorladık. İnandık, inancımızı koruduk, denemeye devam ettik. Net penaltıyla galibiyete ulaştık. Attığımız golden sonra iyi savunma yaptık. Bu sezonki ilk mağlubiyetlerini aldılar. Bu da rakibin kalitesini gösteriyor. 1-1'den sonra iki büyük fırsat vardı. Atamayınca rakibi hep oyunda tuttuk. Günün sonunda 3 puandan ötürü mutluyuz."

"EVE DÖNMEK GÜZEL OLACAK"

"Ülkeme, evime döndüğüm için mutluyum. İnsanın evinde olması güzeldir. Ajax ile ilk maçı oynayacağız. Bu maça hazırlanmak için 3 günümüz var. Ajax, evinde güçlü bir takım. Maçı kazanacağımıza dair inançla oraya gitmek gerekiyor. O maçı da kazanmayı istiyoruz."