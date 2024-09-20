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Zaha Galatasaray'dan ayrıldığına bin pişman! Öyle bir ev verdiler ki...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla transfer olan Wilfried Zaha beklentilerin uzağında kaldı. Teknik ditektör Okan Buruk ile de sıkıntılar yaşayan Zaha, Lyon'a kiralandı. Ancak Fildişili yıldız bu kararından ötürü hemen pişman oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 15:52 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 15:52
Zaha Galatasaray’dan ayrıldığına bin pişman! Öyle bir ev verdiler ki...

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Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Zaha, beklentilerin altında kalınca transferin son günlerde Lyon'a kiralandı. Yeni takımında henüz kadroya giremeyen oyuncunun Fransa'da büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi.
Zaha Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. (REUTERS)Zaha Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. (REUTERS)

Habertürk'ün haberine göre, Fildişi Sahilli oyuncu İstanbul'da 4 katlı havuzlu villada yaşarken Lyon'da ise bir apartman dairesinde yaşıyor. Zaha'nın eşinin Fransa'daki sosyal hayata alışmakta zorlandığı belirtilirken, Türkiye'yi özlediği öğrenildi.

Zaha, daha önce doğup büyüdüğü İngiltere'ye dönmek için transfer görüşmelerinde bulunmuş ancak vergi yükümlülükleri nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'da oynarken de bazı rahatsızlıkları bulunan tecrübeli futbolcu, 3 milyon euro kiralama bedeliyle geçici olarak Lyon'a transfer olmuştu.

Zaha, Lyon'a kiralandı. (REUTERS)Zaha, Lyon'a kiralandı. (REUTERS)

SAGE: "ZAHA ANTRENMANLARI AKSATMIŞ"

Lyon'a transfer olduğundan bu yana kadroya giremeyen Zaha ile ilgili konuşan Teknik Direktör Pierre Sage, "Zaha biraz formsuz geldi. Transfer döneminin sonlarına doğru takımdan ayrılacağını düşündüğü için antrenmanları biraz aksattı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var" demişti.

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