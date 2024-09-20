Zaha, Lyon'a kiralandı. (REUTERS)



SAGE: "ZAHA ANTRENMANLARI AKSATMIŞ"



Lyon'a transfer olduğundan bu yana kadroya giremeyen Zaha ile ilgili konuşan Teknik Direktör Pierre Sage, "Zaha biraz formsuz geldi. Transfer döneminin sonlarına doğru takımdan ayrılacağını düşündüğü için antrenmanları biraz aksattı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var" demişti.

