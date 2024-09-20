Erteleme maçları sonrası PFDK’ya sevk edilen isimler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 20 Eylül 2024 tarafında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.
Kurula yapılan sevkler sırasıyla şu şekilde:
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ'ın 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.