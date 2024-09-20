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Erteleme maçları sonrası PFDK’ya sevk edilen isimler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçlarında yaşanan olaylarla ilgili PFDK sevkleri açıklandı.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 00:24 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 00:24
Erteleme maçları sonrası PFDK’ya sevk edilen isimler açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 20 Eylül 2024 tarafında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler sırasıyla şu şekilde:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ'ın 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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