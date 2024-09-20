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Okan Buruk'un yardımcısı Garcia'dan Mourinho övgüsü!

Süper Lig'de oynanancak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Avrupa'da da gündem olmuş durumda. İspanyol basını, Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia ile flaş bir röportaj gerçekleştirdi. Osimhen ile ilgili konuşan Garcia, Jose Mourinho için de övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 12:00 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 12:00
Okan Buruk’un yardımcısı Garcia’dan Mourinho övgüsü!

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Süper Lig'de dev derbiye artık saatler kala heyecan dozu da yükselmeye başladı. Türkiye'nin nefesini tutacağı Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, dünya basınında da geniş yer tutuyor.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi ve Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Jose Mourinho olması, Avrupa'nın gözünü bu maça çevirdi.

Osimhen, ikinci maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. (AA)Osimhen, ikinci maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. (AA)
İSPANYOLLARDAN ÖZEL TAKİP

İspanyol basını da Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia ile flaş bir röportaj gerçekleştirdi.

Osimhen hakkında konuşan Garcia, "O Icardi ve Batshuayi'den farklı. Bizim için önemli bir futbolcu. Çalışmayı çok seviyor. Fiziksel olarak takımdan iyi seviyede. Bizim için büyük bir güç olacak." dedi.

İspanyol basınında yer alan o haber... (Ekran Görüntüsü: takvim.com.tr)İspanyol basınında yer alan o haber... (Ekran Görüntüsü: takvim.com.tr)
MOURINHO ÖVGÜSÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Garcia, "Onun burada olması Türkiye Ligi için çok olumlu. O harika bir antrenör ve bizim için de bir referans. Mourinho'nun Türkiye Ligi'nde olmasından ötürü çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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