Okan Buruk’un yardımcısı Garcia’dan Mourinho övgüsü!

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Süper Lig'de dev derbiye artık saatler kala heyecan dozu da yükselmeye başladı. Türkiye'nin nefesini tutacağı Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, dünya basınında da geniş yer tutuyor. Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi ve Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Jose Mourinho olması, Avrupa'nın gözünü bu maça çevirdi.