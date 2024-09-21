Spora değil ölüme takviye! Son dönemde sporcularda kanser vakaları neden arttı? | TAKVİM mercek altına aldı

Çağın vebası kanser, her yaştan insanı etkiliyor. Ancak spor dünyasında son dönemde peş peşe gelen çok fazla kanser vakası dikkat çekiyor. TAKVİM, sporcuların kanserle olan ilişkisini masaya yatırıyor.
Çağın vebası kanser, her yaştan insanı etkiliyor. Ancak spor dünyasında son dönemde peş peşe gelen çok fazla kanser vakası dikkat çekiyor. TAKVİM, sporcuların kanserle olan ilişkisini masaya yatırıyor.
Danıştığımız uzmanlar, özellikle futbolcuların kanser yaygınlığının genel nüfusla kıyaslandığında belirli kanser türlerine karşı risk altında olabileceğini söylüyor.
İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. OSMAN ERK: Çok fazla proteinli gıdalar ve takviyeler sporcuları olumsuz etkiliyor. Proteinler aynı zamanda vücuttaki büyüme ve çoğalma işlevini yürütüyor. Bu aynı zamanda kanser hücrelerinin de artmasına neden oluyor. Protein mTOR yolağı olarak bilinen hücre çoğalması ve büyümesi gibi birçok önemli görevi bu yolu da açıyor. Kanserli hücreler mTOR yolunu aktive ediyor. Bu nedenle yetişkinlerin fazla protein yememeleri gerekiyor. Protein aynı zamanda yağ olarak da depolanıyor. Bu da hücrelerin anormal büyümesine yol açıyor.
İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU: Sporcular ağır fiziksel aktivite sonucu stresten ve alınan destekleyici ilaçlardan dolayı kansere yakalanmış olabilir. Tabi bunda sporcunun ailesinde daha önce kanser öyküsü olup olmayacağı da etkilidir.
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, 3 hafta önce lenf kanserine yenildi.
Hollandalı Teknik Direktör Gaal, 2 yıl önce prostat kanseri olduğunu açıklamıştı.
Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff, 8 yıl önce akciğer kanserinden hayatını kaybetti.
Milan'ın eski hocası Sinisa Mihajlovic, 2022 yılında kan kanserine yenik düştü.
Alman Teknik Direktör Christoph Daum, geçen yıl akciğer kanserinden öldü.
Futbolcu Linda Caicedo, yumurtalık kanseri yakalanmıştı.
İsveçli Teknik Direktör Eriksson, pankreas kanserine yenildi. (MUHARREM YAĞIZ)