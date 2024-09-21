Spora değil ölüme takviye! Son dönemde sporcularda kanser vakaları neden arttı? | TAKVİM mercek altına aldı





İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. OSMAN ERK: Çok fazla proteinli gıdalar ve takviyeler sporcuları olumsuz etkiliyor. Proteinler aynı zamanda vücuttaki büyüme ve çoğalma işlevini yürütüyor. Bu aynı zamanda kanser hücrelerinin de artmasına neden oluyor. Protein mTOR yolağı olarak bilinen hücre çoğalması ve büyümesi gibi birçok önemli görevi bu yolu da açıyor. Kanserli hücreler mTOR yolunu aktive ediyor. Bu nedenle yetişkinlerin fazla protein yememeleri gerekiyor. Protein aynı zamanda yağ olarak da depolanıyor. Bu da hücrelerin anormal büyümesine yol açıyor.