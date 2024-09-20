Fred'den Galatasaray itirafı! "Geçen seneki maçta..."

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Fred, Galatasaray maçı öncesi Vole'ye flaş bir röportaj verdi. Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezon deplasmanda kazanılan derbide saha içerisinde taktiği değiştirttiğini itiraf etti.
İşte Fred'in verdiği röportaj ve Galatasaray ile ilgili sözleri...
Fred, yeni sezona harika bir başlangıç yaptı. (AA)
Kadıköy'deki ilk Galatasaray derbin olacak?
"Maalesef geçen sezon derbiden önce haksız bir şekilde atılmıştım. Ama şimdi buradayım çok şükür bir sakatlığım yok. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız."
Galinho diyince aklına kim geliyor?
"Zico (gülerek) Büyük bir oyuncu. Brezilya'da herkes onu çok sever. Burada da çalıştığını biliyorum. Çok büyük bir insan."
Galatasaray orta sahası ile Fenerbahçe orta sahasını nasıl kıyaslar?
"İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Çekişmeli bir maç olacak. Biz hazırız. Gayet rahat bir şekilde maçı bekliyoruz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Onların neler yaptığını biliyoruz. Hazırız. Umarım bu güzel maçta biz galip geliriz."
Jose Mourinho ile tekrar çalışacağını nasıl öğrendi, ilk konuşmaları ne oldu?
"Tabii ki onun buraya geleceğini öğrenmek çok hoştu. Benim Manchester United'a gitmemde onun önemli bir rolü oldu. Oradaki performansımda payı büyüktü. Kendisi gelmeden önce Mario Branco fikrimi sordu. "Harika olur" dedim. Burada olduğu için çok mutluyuz. Hem insan hem hoca olarak ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Her gün bize yardım ediyor. Umarım uzun yıllar burada başarılar kazanırız."
Fred, geçtiğimiz sezon yalnızca deplasmanda oynanan derbide forma giyebildi. (AA)
Mourinho'yu özel yapan şey ne?
"Herkes onun geçmişte kazandıklarını biliyor. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi. Taktiksel anlamda çok zeki birisi. Bize çok fazla yardım ediyor saha içinde neler yapmamız gerektiğine dair. Dolayısıyla hem onun kalitesi ve kazandığı kupalar... Herkes bunları biliyor. Onun burada olması bizim için önemli. Onun yardımıyla daha da çok şey öğrenip ileri gidiyoruz."
İsmail Hoca ile senden istedikleri konusunda farkları ne?
"Tabii ki her teknik direktörün farklılıkları vardır. Ben de farklı teknik direktörlerle çalıştım. İsmail Kartal da çok iyi sezon geçirdi maalesef çok az farkla şampiyonluğu kaybettik. Kalite olarak kıyaslayamam ikisi de çok iyi teknik direktör. Farkları var tabii ki. Her teknik direktör farklı şeyler ister. Farklı sistemlerle oynuyoruz. Şimdiki hocamızla daha geriden oyun kuruyoruz. Sol bek stoperlerin yanına daha çok yanaşıyor."
Daha önce hiç sakatlık yaşamazken burada birçok sakatlık yaşadı. Sebebi neydi?
"Belirtmiş olduğunuz gibi daha önce az sakatlık yaşamıştım. Özel bir hoca ile çalışıyordum. Buraya geldiğim ilk 6 ayda kendisini buraya getiremedim. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Yardımcı etkenleri uygulayamadım. Sonrasında o kişiyi buraya getirme şansım oldu ve işler benim için daha iyi gitti. Şanssızlık da diyebiliriz. Darbeye bağlı bir sakatlık da yaşadım. Bu sene iyiyim %100'üm."
Fenerbahçe'nin elendiği maçlar için "Ben olsaydım farklı olurdu" der mi?
"Bunu söylemesi zor. Takım arkadaşlarıma sahada yardım etmek isterdim ama turu atlar mıydık, bilemem. Futbolda maalesef bu tarz şeyler olabiliyor. Lille maçında oynamak isterdim. 4 haftalık bir sakatlığım vardı ama beklenenden erken döndüm. Bireysel anlamda çok iyi çalışıyorum. Kazanır mıydık bilemem ama elimden gelenin en iyisini yapardık."