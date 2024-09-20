Fred'den Galatasaray itirafı! "Geçen seneki maçta..."

Fred, yeni sezona harika bir başlangıç yaptı. (AA)

Kadıköy'deki ilk Galatasaray derbin olacak?

"Maalesef geçen sezon derbiden önce haksız bir şekilde atılmıştım. Ama şimdi buradayım çok şükür bir sakatlığım yok. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız."

Galinho diyince aklına kim geliyor?

"Zico (gülerek) Büyük bir oyuncu. Brezilya'da herkes onu çok sever. Burada da çalıştığını biliyorum. Çok büyük bir insan."

Galatasaray orta sahası ile Fenerbahçe orta sahasını nasıl kıyaslar?

"İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Çekişmeli bir maç olacak. Biz hazırız. Gayet rahat bir şekilde maçı bekliyoruz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Onların neler yaptığını biliyoruz. Hazırız. Umarım bu güzel maçta biz galip geliriz."

Jose Mourinho ile tekrar çalışacağını nasıl öğrendi, ilk konuşmaları ne oldu?

"Tabii ki onun buraya geleceğini öğrenmek çok hoştu. Benim Manchester United'a gitmemde onun önemli bir rolü oldu. Oradaki performansımda payı büyüktü. Kendisi gelmeden önce Mario Branco fikrimi sordu. "Harika olur" dedim. Burada olduğu için çok mutluyuz. Hem insan hem hoca olarak ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Her gün bize yardım ediyor. Umarım uzun yıllar burada başarılar kazanırız."