Fenerbahçe’ye Medina müjdesi! Daha gelmeden değere bindi

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı lacivertliler stoper, sol bek, 6 numara, kanat ve forvet transferleriyle kadrosundaki eksikleri giderdi. 8 numarada Fred'in yedeği olabilecek bir isim arayışında olan Kanarya, Boca Juniors'tan Medina'yı transfer etmek istemiş ancak bu dönemde gerçekleştirememişti.

Medina, Olimpiyatlarda milli takım formasını giydi.

ARA TRANSFERDE GELECEK Boca Juniors ve Medina ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Arjantin ekibinin ocak ayında gönderelim teklifini kabul etmişti. Medina için gün sayan Kanarya'ya müjdeli haberler de geliyor.