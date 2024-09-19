Fenerbahçe’ye Medina müjdesi! Daha gelmeden değere bindi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı lacivertliler stoper, sol bek, 6 numara, kanat ve forvet transferleriyle kadrosundaki eksikleri giderdi.
8 numarada Fred'in yedeği olabilecek bir isim arayışında olan Kanarya, Boca Juniors'tan Medina'yı transfer etmek istemiş ancak bu dönemde gerçekleştirememişti.
Medina, Olimpiyatlarda milli takım formasını giydi.
ARA TRANSFERDE GELECEK
Boca Juniors ve Medina ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Arjantin ekibinin ocak ayında gönderelim teklifini kabul etmişti. Medina için gün sayan Kanarya'ya müjdeli haberler de geliyor.
Arjantin milli takımında oynaması, Medina'nın değerini bir hayli artıracak.
GELMEDEN DEĞERE BİNDİ
Arjantin basınında çıkan haberlere göre; Lionel Scaloni, Medina'yı düzenli olarak Arjantin milli takımına davet edecek.
Scaloni'nin Boca Juniors'tan Valentin Barco ve Cristian Medina'yı uzun süredire yakından takip ettiği ve artık milli takım seviyesinde gördüğü belirtildi.