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Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Daha gelmeden değere bindi

Transfer döneminde 8 numara arayışlarını sürdüren ve Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile anlaşan sarı lacivertliler, genç yıldızı bu dönem kadrosuna katamamıştı. Ocak ayını beklemek zorunda kalan Kanarya'ya Arjantin'den müjdeli haber geldi. Medina daha transfer edilmeden değere bindi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 11:10 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 11:22
Fenerbahçe’ye Medina müjdesi! Daha gelmeden değere bindi

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı lacivertliler stoper, sol bek, 6 numara, kanat ve forvet transferleriyle kadrosundaki eksikleri giderdi.

8 numarada Fred'in yedeği olabilecek bir isim arayışında olan Kanarya, Boca Juniors'tan Medina'yı transfer etmek istemiş ancak bu dönemde gerçekleştirememişti.

Medina, Olimpiyatlarda milli takım formasını giydi.Medina, Olimpiyatlarda milli takım formasını giydi.
ARA TRANSFERDE GELECEK

Boca Juniors ve Medina ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Arjantin ekibinin ocak ayında gönderelim teklifini kabul etmişti. Medina için gün sayan Kanarya'ya müjdeli haberler de geliyor.

Arjantin milli takımında oynaması, Medina'nın değerini bir hayli artıracak.Arjantin milli takımında oynaması, Medina'nın değerini bir hayli artıracak.
GELMEDEN DEĞERE BİNDİ

Arjantin basınında çıkan haberlere göre; Lionel Scaloni, Medina'yı düzenli olarak Arjantin milli takımına davet edecek.

Scaloni'nin Boca Juniors'tan Valentin Barco ve Cristian Medina'yı uzun süredire yakından takip ettiği ve artık milli takım seviyesinde gördüğü belirtildi.

Arjantin basınına yansıyan o haber...Arjantin basınına yansıyan o haber...
157 MAÇA ÇIKTI

2020 yılından itibaren Boca Juniors'ın A takımında görev alan Medina, 157 maçta 9 gol 11 asistlik performans gösterdi.

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Fenerbahçe’ye Medina müjdesi! Daha gelmeden değere bindi
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