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Jose Mourinho'dan Galatasaray'ın 4 yıldızına özel önlem!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularına rakibi ezberletirken 4 isim için özel önlem alınmasına karar verdi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 13:33 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 13:33
Jose Mourinho’dan Galatasaray’ın 4 yıldızına özel önlem!

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Ligde cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, dersine sıkı çalışıyor.

Jose Mourinho bir yandan kendi oyununu ortaya koyarken, diğer taraftan ezeli rakibinin artılarını öğrencilerine ezberleterek işini şansa bırakmıyor.

Osimhen, Galatasaray'ın en tehlikeli isimleri arasında.Osimhen, Galatasaray'ın en tehlikeli isimleri arasında.

GOLCÜLERE ÖZEL ÖNLEM

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın en etkili hücum silahları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve süre alması durumunda Michy Batshuayi'ye özel önlem alacak.

Mourinho, ikinci yarıda forma giymesi beklenmesine rağmen, Fenerbahçe'deki oyuncuların tüm özelliklerini yakından bilen Batshuayi'ye ekstra dikkat edilmesini istiyor.

Gabriel Sara, paslarıyla dikkat çekiyor.Gabriel Sara, paslarıyla dikkat çekiyor.

SARA'YA ÖNDE SERT BASKI

5 maçta rakip filelere 17 gol gönderen Galatasaray'ın hücum planına oyun kurucu olarak katkı veren Sara'yı da önde sert baskıyla durdurmaya hazırlanan Jose Mourinho, böylece rakibinin geçiş oyununa sekte vurmayı hedefliyor.

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