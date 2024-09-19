Jose Mourinho’dan Galatasaray’ın 4 yıldızına özel önlem!

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Ligde cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, dersine sıkı çalışıyor. Jose Mourinho bir yandan kendi oyununu ortaya koyarken, diğer taraftan ezeli rakibinin artılarını öğrencilerine ezberleterek işini şansa bırakmıyor.