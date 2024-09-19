SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi! Bu yüzden mi oynamıyor?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Galataaray ile oynanacak derbi maçına çevrildi. Sarı lacivertliler dev maçın hazırlıklarını sürdürürken İrfan Can Kahveci ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 09:39 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 09:39
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Bu yüzden mi oynamıyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluğun kıl payı kaybedildiği geçen sezon takımın en önemli isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle kulübeye hapsoldu.

Jorge Jesus döneminde tepkilerin odağında olan İrfan, geçen sezon ise takımın yıldızıydı.Jorge Jesus döneminde tepkilerin odağında olan İrfan, geçen sezon ise takımın yıldızıydı.

Portekizli teknik adamın kanatlarda Tadic ve Saint Maximin'i tercih etmesi sonrası ligde 4 maçta sadece 166 dakika forma giyebilen milli futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin en etkili isimleri arasında yer alıyor.İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin en etkili isimleri arasında yer alıyor.
MAAŞI AZ BULDU

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can bir süredir yönetimle yeni sözleşme görüşmesi yapıyordu. Ancak yıldız futbolcunun kendisine son teklif edilen maaşı az bulduğu ve bu nedenle imza atmak istemediği belirtiliyor.

Bu sezon ilk 11 şansını kaybeden İrfan, Lille maçında attığı frikikle dikkat çekmişti.Bu sezon ilk 11 şansını kaybeden İrfan, Lille maçında attığı frikikle dikkat çekmişti.
Mourinho'nun da sezon sonunda serbest kalacak olan İrfan Can Kahveci'ye bu nedenle az süre verdiği öne sürülüyor.

İddialara göre İrfan Can yeni sözleşmeyi imzalarsa takımdaki süreleri de artacak.

ÖZEL | Mourinhodan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldıÖZEL | Mourinhodan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı
ÖZEL | Mourinho'dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’a ne oldu? Narin ne gördü? Dişlerini ailesi mi söktü? Ağabeyi Enes hakkında çarpıcı iddia
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
İsrail’den Lübnan’a ikinci saldırı! Hizbullah harekete geçti füzeler konuştu
TAKVİM gündeme taşıdı Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı! 400 okula ceza yağdı
ÖZEL | Mourinho’dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı
YENİ EMEKLİYE 4 DESTEK | En az 12 bin 500 TL maaş + 24 bin TL promosyon! Bu yıl başvuranları neler bekliyor?
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Kadın patron Mossad’ın kızıl serçesi mi? Komşuları konuştu! Profili dikkat çekti
Karar Resmi Gazete’de: 16 ilin valisi değişti! İşte yeni isimler...
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Bu yüzden mi oynamıyor?
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı?
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı
BM’de kabul edildi! İsrail’e süre verildi: Filistin topraklarından çık
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
SON DAKİKA