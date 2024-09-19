Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Bu yüzden mi oynamıyor?

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Şampiyonluğun kıl payı kaybedildiği geçen sezon takımın en önemli isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle kulübeye hapsoldu.

Jorge Jesus döneminde tepkilerin odağında olan İrfan, geçen sezon ise takımın yıldızıydı.



Portekizli teknik adamın kanatlarda Tadic ve Saint Maximin'i tercih etmesi sonrası ligde 4 maçta sadece 166 dakika forma giyebilen milli futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor.