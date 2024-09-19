ÖZEL | Mourinho’dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı

Kadıköy'de cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe dev maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kariyerinde böyle maçları defalarca oynayan teknik direktör Jose Mourinho'nun kendi özel taktikleri uygulamaya başladığı belirtiliyor.
Jose Mourinho, Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanıyor.
PSİKOLOJİ ÖN PLANDA
Derbilerin teknik ve taktikten önce güçlü bir psikoloji ile kazanılacağını düşünen Portekizli hocanın öncelikle takımın konsantrasyon ve enerjisini zirveye çekmek için çaba harcadığı ifade ediliyor.
Futbolda psikolojiyi ön planda tutan Mourinho, takımına video hazırlattı.
O GÖRÜNTÜLER TOPLATILDI
Mourinho'nun Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları, Fenerbahçe'ye göndermeleri ve hakem hatalarını içeren bir videoyu özel olarak sosyal medya ekibine hazırlattığı belirlendi.
Tecrübeli teknik adamın bu videoyu futbolcularına izlettirdiği ve dev derbi öncesi tüm takımın enerjisini yukarıya çektiği ifade edildi.