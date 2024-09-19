SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL | Mourinho'dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi takımını maça hazırlayan Jose Mourinho, flaş bir yola başvurdu. Portekizli teknik adam Galatasaray derbisine ilişkin bir video hazırlattı. İşte detaylar ve videonun içeriği...

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 09:13 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 09:40
ÖZEL | Mourinho’dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kadıköy'de cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe dev maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kariyerinde böyle maçları defalarca oynayan teknik direktör Jose Mourinho'nun kendi özel taktikleri uygulamaya başladığı belirtiliyor.

Jose Mourinho, Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanıyor.Jose Mourinho, Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanıyor.

PSİKOLOJİ ÖN PLANDA

Derbilerin teknik ve taktikten önce güçlü bir psikoloji ile kazanılacağını düşünen Portekizli hocanın öncelikle takımın konsantrasyon ve enerjisini zirveye çekmek için çaba harcadığı ifade ediliyor.

Futbolda psikolojiyi ön planda tutan Mourinho, takımına video hazırlattı.Futbolda psikolojiyi ön planda tutan Mourinho, takımına video hazırlattı.

O GÖRÜNTÜLER TOPLATILDI

Mourinho'nun Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları, Fenerbahçe'ye göndermeleri ve hakem hatalarını içeren bir videoyu özel olarak sosyal medya ekibine hazırlattığı belirlendi.

Tecrübeli teknik adamın bu videoyu futbolcularına izlettirdiği ve dev derbi öncesi tüm takımın enerjisini yukarıya çektiği ifade edildi.

Mourinho oyuncularını derbi havasına sokmak istiyor.Mourinho oyuncularını derbi havasına sokmak istiyor.
BİRE BİR GÖRÜŞMELER

Mourinho'nun ayrıca özellikle genç ve derbi tecrübeli fazla olmayan futbolcularıyla da bire bir görüşmeler yaparak onları dev maçın havasına sokmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.

İspanya, İngiltere ve İtalya'da bir çok derbiye çıkan Mourinho, aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.İspanya, İngiltere ve İtalya'da bir çok derbiye çıkan Mourinho, aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.

DERBİ CANAVARI

61 yaşındaki Mourinho daha önce özellikle Real Madrid ve Chelsea'de görev yaparken bu tür taktikleri sıkça kullanmış ve derbilerde elde ettiği sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaraydan Jose Mourinhoya yanıt: Tercüman hocaGalatasaraydan Jose Mourinhoya yanıt: Tercüman hoca
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya yanıt: "Tercüman hoca"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’a ne oldu? Narin ne gördü? Dişlerini ailesi mi söktü? Ağabeyi Enes hakkında çarpıcı iddia
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
İsrail’den Lübnan’a ikinci saldırı! Hizbullah harekete geçti füzeler konuştu
TAKVİM gündeme taşıdı Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı! 400 okula ceza yağdı
ÖZEL | Mourinho’dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı
YENİ EMEKLİYE 4 DESTEK | En az 12 bin 500 TL maaş + 24 bin TL promosyon! Bu yıl başvuranları neler bekliyor?
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Kadın patron Mossad’ın kızıl serçesi mi? Komşuları konuştu! Profili dikkat çekti
Karar Resmi Gazete’de: 16 ilin valisi değişti! İşte yeni isimler...
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Bu yüzden mi oynamıyor?
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı?
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı
BM’de kabul edildi! İsrail’e süre verildi: Filistin topraklarından çık
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
SON DAKİKA