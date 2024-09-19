ÖZEL | Mourinho’dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı

Mourinho'nun ayrıca özellikle genç ve derbi tecrübeli fazla olmayan futbolcularıyla da bire bir görüşmeler yaparak onları dev maçın havasına sokmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.

İspanya, İngiltere ve İtalya'da bir çok derbiye çıkan Mourinho, aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.



DERBİ CANAVARI

61 yaşındaki Mourinho daha önce özellikle Real Madrid ve Chelsea'de görev yaparken bu tür taktikleri sıkça kullanmış ve derbilerde elde ettiği sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.