FB GS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray Derbisi hangi kanalda?

Galatasaray, sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve ilk 5 maçını da kazanarak 15 puanla ligin zirvesine yerleşti. Okan Buruk'un öğrencileri, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve bu formunu Fenerbahçe derbisine taşımayı hedefliyor. Öte yandan, Fenerbahçe ise bu sezon ligdeki tek puan kaybını Göztepe ile 1-1 berabere kalarak yaşadı. Mourinho'nun takımı, Galatasaray'ı yenerek zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.

FB-GS Derbisi Hangi Kanalda?

Bu kritik mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Karaoğlan'a yardımcı olarak Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.