FB GS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray Derbisi hangi kanalda?

Galatasaray, sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve ilk 5 maçını da kazanarak 15 puanla ligin zirvesine yerleşti. Okan Buruk'un öğrencileri, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve bu formunu Fenerbahçe derbisine taşımayı hedefliyor. Öte yandan, Fenerbahçe ise bu sezon ligdeki tek puan kaybını Göztepe ile 1-1 berabere kalarak yaşadı. Mourinho'nun takımı, Galatasaray'ı yenerek zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.
FB-GS Derbisi Hangi Kanalda?
Bu kritik mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Karaoğlan'a yardımcı olarak Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Fenerbahçe Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi oynanacak! (AA)
Fenerbahçe'de Osayi, Galatasaray'da Ziyech Yok
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Bright Osayi-Samuel, derbide forma giyemeyecek. Ancak savunmanın önemli isimlerinden Djiku'nun iyileşerek kadroda yer alması bekleniyor. Galatasaray'da ise Faslı yıldız Hakim Ziyech, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek.
Berkan Kutlu, Michy Batshuayi, Mauro Icardi (AA)
Icardi Oynayacak Mı?
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağı merakla bekleniyordu. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli golcünün tam olarak hazır olmadığını belirterek, "Tedavisi devam ediyor, maalesef Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 şöyle:
Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski (Sofyan Amrabat), Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 şöyle:
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper, Osimhen.