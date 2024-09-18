Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Galatasaray’a sürpriz yapabilir! Derbiye özel karar

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Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Dev maçın heyecanı şimdiden başlarken, sarı lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho derbiye özel kararlar alıyor. Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray maçını yeni yeni düşünmeye başlayacağını açıklayan Portekizli teknik adam, sarı kırmızılıların geride kalan maçlarını izleyerek işe başladı. Kariyeri boyunca büyük maç performansı ile ön plana çıkan Mourinho'nun Sarı-Kırmızılılar'a karşı sürpriz hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

Edin Dzeko, gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

DZEKO GÖREVE Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın oyun yapısı ve zayıf yönlerine ilişkin, derbide farklı bir 11 sahaya süreceği öğrenildi. Bu doğrultuda Kasımpaşa maçına 11'de başlayan En Nesyri kulübeye çekilecek. Forvetini pas istasyonu olarak kullanmak isteyen Jose Mourinho'nun ileri uçtaki tercihi Edin Dzeko olacak.