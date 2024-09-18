SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho 11'i değiştiriyor! Galatasaray'a sürpriz yapabilir! Derbiye özel karar

Kasımpaşa engelini rahat geçen Fenerbahçe'de gözler Galatasaray ile oynanacak derbiye çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, dev maçta sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. Mourinho’nun İsmail, Amrabat ve Fred’li orta alan üçlüsünü denediği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 11:25 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 09:18
Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Galatasaray’a sürpriz yapabilir! Derbiye özel karar

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Dev maçın heyecanı şimdiden başlarken, sarı lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho derbiye özel kararlar alıyor.

Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray maçını yeni yeni düşünmeye başlayacağını açıklayan Portekizli teknik adam, sarı kırmızılıların geride kalan maçlarını izleyerek işe başladı.

Kariyeri boyunca büyük maç performansı ile ön plana çıkan Mourinho'nun Sarı-Kırmızılılar'a karşı sürpriz hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

Edin Dzeko, gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.Edin Dzeko, gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.
DZEKO GÖREVE

Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın oyun yapısı ve zayıf yönlerine ilişkin, derbide farklı bir 11 sahaya süreceği öğrenildi. Bu doğrultuda Kasımpaşa maçına 11'de başlayan En Nesyri kulübeye çekilecek.

Forvetini pas istasyonu olarak kullanmak isteyen Jose Mourinho'nun ileri uçtaki tercihi Edin Dzeko olacak.

Sofyan Amrabat ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.Sofyan Amrabat ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.
AMRABAT SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de Galatasaray maçında Sofyan Amrabat sürprizi de yaşanabilir. Kasımpaşa karşısında kısa süre forma giyen Amrabat, derbi öncesi ilk 11 için düşünülen isimlerden.

Mourinho'nun idmanlarda Fred, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat'tan oluşan orta alan üçlüsünü denediği belirlendi.

Fred'i biraz daha kaleye yakın kullanmayı ve yeni transfer Amrabat'la Galatasaray'a sert bir baskı uygulamayı düşünen tecrübeli teknik adamın kesin kararını cuma günü vereceği öğrenildi.

Eğer Amrabat 11'de sahaya çıkarsa Szymanski büyük ihtimalle kulübede oturacak.

Mourinho'nun Roma'nın başında çıktığı son iki Lazio derbisinde de 3 defansif merkezi aynı anda kullandığı görülmüştü.

Becao Kasımpaşa karşısında etkili bir performans sergiledi.Becao Kasımpaşa karşısında etkili bir performans sergiledi.
BECAO KAFA KARIŞTIRDI

Fenerbahçe'de Djiku'nun yokluğunda Kasımpaşa maçında Rodrigo Becao forma giymişti. Brezilyalı stoper gösterdiği performansla Mourinho'nun gözüne girerken, sağ stoperden sola geçen Çağlar'ın Oosterwolde ile yaşadığı uyumsuzluk ise Portekizli teknik adamı düşündürdü.

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti.Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti.

Transfer savaşı şimdiden başladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıyaTransfer savaşı şimdiden başladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya
Transfer savaşı şimdiden başladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya
TAKVİM Jose Mourinhonun kariyerini masaya yatırdı! Çarpıcı istatistik ortaya çıktıTAKVİM Jose Mourinhonun kariyerini masaya yatırdı! Çarpıcı istatistik ortaya çıktı
TAKVİM Jose Mourinho'nun kariyerini masaya yatırdı! Çarpıcı istatistik ortaya çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sızılan çağrı cihazı ’pager’ nedir?
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran ne söyledi? Amca Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın
Başkan Erdoğan’dan MYK’da kurmaylarına kılıçlı yemin talimatı: Takipçisi olacağız
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! 3 gün sürecek | 18 Eylül 2024 hava durumu
Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep maçını değerlendirdi! Hakeme sert sözler! O oyuncuya övgü: Maçın adamı
TEK ZAM 10 KAZANÇ | Asgari ücret herkese yansıyacak: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, iş arama yardımı...
İsrail’den Lübnan’a kitlesel siber saldırı! Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu: Katliam şebekesi savaşı yaymak istiyor
Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Galatasaray’a sürpriz yapabilir! Derbiye özel karar
1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aileye canlı yayında gözaltı! Esra Erol Narin Güran’ı hatırlatarak tepki gösterdi
Beşiktaş’a Giovanni van Bronckhorst etkisi! Oranlar yükselişe geçti
Lübnan’da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon’dan dikkat çeken MOSSAD sözleri
SON DAKİKA