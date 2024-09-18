Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Galatasaray’a sürpriz yapabilir! Derbiye özel karar

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Dev maçın heyecanı şimdiden başlarken, sarı lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho derbiye özel kararlar alıyor.
Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray maçını yeni yeni düşünmeye başlayacağını açıklayan Portekizli teknik adam, sarı kırmızılıların geride kalan maçlarını izleyerek işe başladı.
Kariyeri boyunca büyük maç performansı ile ön plana çıkan Mourinho'nun Sarı-Kırmızılılar'a karşı sürpriz hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.
Edin Dzeko, gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.
DZEKO GÖREVE
Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın oyun yapısı ve zayıf yönlerine ilişkin, derbide farklı bir 11 sahaya süreceği öğrenildi. Bu doğrultuda Kasımpaşa maçına 11'de başlayan En Nesyri kulübeye çekilecek.
Forvetini pas istasyonu olarak kullanmak isteyen Jose Mourinho'nun ileri uçtaki tercihi Edin Dzeko olacak.
Sofyan Amrabat ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.
AMRABAT SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'de Galatasaray maçında Sofyan Amrabat sürprizi de yaşanabilir. Kasımpaşa karşısında kısa süre forma giyen Amrabat, derbi öncesi ilk 11 için düşünülen isimlerden.
Mourinho'nun idmanlarda Fred, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat'tan oluşan orta alan üçlüsünü denediği belirlendi.
Fred'i biraz daha kaleye yakın kullanmayı ve yeni transfer Amrabat'la Galatasaray'a sert bir baskı uygulamayı düşünen tecrübeli teknik adamın kesin kararını cuma günü vereceği öğrenildi.
Eğer Amrabat 11'de sahaya çıkarsa Szymanski büyük ihtimalle kulübede oturacak.
Mourinho'nun Roma'nın başında çıktığı son iki Lazio derbisinde de 3 defansif merkezi aynı anda kullandığı görülmüştü.