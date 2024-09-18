Beşiktaş’a Giovanni van Bronckhorst etkisi! Oranlar yükselişe geçti

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Bu sezon Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sergilediği etkili performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Beşiktaş'ın bu oyunu rakamlara da yansımış durumda.

Kartal'ın geçen sezon ve bu sezonki istatistikleri karşılaştırıldığında gözlenen artış dikkat çekiyor. Geçen sezon yüzde 54.9 ile topla oynama sahip oran Kartal, bu sezon yüzde 60. 1 ile topa sahip durumda.