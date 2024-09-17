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Transfer savaşı şimdiden başladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından gözler ocak ayına çevrildi. Özellikle üç büyükler kadrosundaki eksik parçaları sezon başında tamamlayamazken, ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bu doğrultuda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin o isim için karşı karşıya geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 09:24 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 09:24
Transfer savaşı şimdiden başladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya

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Süper Lig ekipleri için yaz transfer dönemi sona ererken, 3 büyükler birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Beşiktaş; Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirirken, Fenerbahçe; Sofyan Amrabat, Saint Maximin ve En Nesyri gibi isimlerle taraftarını sevindirdi.

Transferin son günlerinde Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Zalewski, Szymanski ile beraber Polonya milli takımında oynuyor.Zalewski, Szymanski ile beraber Polonya milli takımında oynuyor.
TRANSFER SAVAŞI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Takımlarında hala birçok eksik bulunan 3 büyükler, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Sarı kırmızılılar, uzun süre Roma'dan Zalewski'yi istemiş ancak transferde mutlu sona ulaşamamıştı.

Jose Mourinho, Roma döneminde Zalewski'yi altyapıdan çıkardı.Jose Mourinho, Roma döneminde Zalewski'yi altyapıdan çıkardı.
Mourinho'nun Roma döneminde altyapıdan çıkardığı Zalewski'yi Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın da Polonyalı yıldız için devreye girdiği kaydedildi.

Zalewski'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.Zalewski'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
OCAKTA İMZALAYABİLİR

Roma ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski, ocak ayından itibaren istediği takımla bedelsiz olarak sözleşme imzalayabilir.

Ancak Zalewski'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen kulüpler, yıldız ismi sezon sonuna kadar beklemek zorunda kalacak.

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