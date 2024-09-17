Süper Lig ekipleri için yaz transfer dönemi sona ererken, 3 büyükler birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Beşiktaş; Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirirken, Fenerbahçe; Sofyan Amrabat, Saint Maximin ve En Nesyri gibi isimlerle taraftarını sevindirdi.

Transferin son günlerinde Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.