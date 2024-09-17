Süper Lig ekipleri için yaz transfer dönemi sona ererken, 3 büyükler birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Beşiktaş; Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirirken, Fenerbahçe; Sofyan Amrabat, Saint Maximin ve En Nesyri gibi isimlerle taraftarını sevindirdi.
Transferin son günlerinde Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Zalewski, Szymanski ile beraber Polonya milli takımında oynuyor.
TRANSFER SAVAŞI ŞİMDİDEN BAŞLADI
Takımlarında hala birçok eksik bulunan 3 büyükler, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Sarı kırmızılılar, uzun süre Roma'dan Zalewski'yi istemiş ancak transferde mutlu sona ulaşamamıştı.
Jose Mourinho, Roma döneminde Zalewski'yi altyapıdan çıkardı.
Mourinho'nun Roma döneminde altyapıdan çıkardığı Zalewski'yi Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın da Polonyalı yıldız için devreye girdiği kaydedildi.