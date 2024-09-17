Harry Kane tarihe geçti! Bayern Münih Dinamo Zagreb 9-2 MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'i konuk eden Bayern Münih , karşılaşmadan 9-2 galip ayrıldı.

Hırvat ekibi adına Perkovic ve Ogiwra ağları havalandıran isimler oldu.

Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 19., 58., 73. ve 78. dakikalarda Harry Kane , 33. dakikada Guerreiro, 38. ve 61. dakikalarda Olise, 85. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Goretzka kaydetti.

Harry Kane maç topunu saklamak için aldı

Harry Kane en çok gol atan İngiliz futbolcu oldu

Karşılaşmada Zagreb ağlarını havalandıran Harry Kane, 33 golle Wayne Rooney'i geride bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan İngiliz futboclu olarak tarihe geçti.