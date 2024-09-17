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Harry Kane tarihe geçti! Bayern Münih Dinamo Zagreb 9-2 MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Bayern Münih, evinde ağırladığı Dinamo Zagreb'e gol yağdırdı. Alman devi rakibini 9-2 mağlup ederek tarihi bir başlangıca imza attı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 00:30 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 00:30
Harry Kane tarihe geçti! Bayern Münih Dinamo Zagreb 9-2 MAÇ SONUCU

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Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'i konuk eden Bayern Münih, karşılaşmadan 9-2 galip ayrıldı.

Harry Kane maç topunu saklamak için aldıHarry Kane maç topunu saklamak için aldı

Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 19., 58., 73. ve 78. dakikalarda Harry Kane, 33. dakikada Guerreiro, 38. ve 61. dakikalarda Olise, 85. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Goretzka kaydetti.

Hırvat ekibi adına Perkovic ve Ogiwra ağları havalandıran isimler oldu.

Harry Kane en çok gol atan İngiliz futbolcu olduHarry Kane en çok gol atan İngiliz futbolcu oldu

Karşılaşmada Zagreb ağlarını havalandıran Harry Kane, 33 golle Wayne Rooney'i geride bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan İngiliz futboclu olarak tarihe geçti.

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