TAKVİM Jose Mourinho’nun kariyerini masaya yatırdı! Çarpıcı istatistik ortaya çıktı

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Kasımpaşa galibiyeti ile maç fazlasıyla yeniden zirveye çıkan Fenerbahçe artık gözünü cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine çevirdi. Ligde üst üste 3 galibiyet alan ve çok moralli olan Sarı-Lacivertliler'in dev derbide en büyük silahı Jose Mourinho olacak. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın kariyerini mercek altına alan TAKVİM, Fenerbahçelileri bir hayli mutlu edecek rakamlara ulaştı.

Jose Mourinho 23 BERABERLİĞİ VAR

61 yaşındaki Mourinho büyük maçlarda çok üst düzey bir performans sergiliyor. 2002 yılından bu yana Porto, Chelsea (2 dönem), Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur ve Roma'nın başında iç sahada tam 93 büyük maça çıkan başarılı hoca bu karşılaşmaların yüzde 83'ünde yenilgi yüzü görmedi. 55 galibiyet alan ve 2.02 puan ortalaması yakalayan Jose Mourinho'nun takımları 149 gol atarken, kalesinde yalnızca 81gol gördü.