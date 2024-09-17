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Milano'da muhteşem geri dönüş! Milan Liverppol 3-1 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde uygulanmaya başlayan yeni formatla ilk hafta mücadelelerinden biri Milano'da oynandı. Milan evinde Liverpool'u ağırladı. İtalyanlar 1-0 öne geçse de Arne Slot ve öğrencileri karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmasını bildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 22:11 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 00:00
Milano’da muhteşem geri dönüş! Milan Liverppol 3-1 MAÇ SONUCU

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Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Liverpool, San Siro'da karşılaştı.

Maçı Liverpool 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı.

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Karşılaşma golle başladı. Christian Pulisic, ev sahibini 3. dakikada Alvaro Morata'nın asisti sonrasında 1-0 öne geçirdi. 23'te Ibrahima Konate, kullanıan serbest vuruşta Maignan'dan önce davranarak eşitliği sağldı.

Dakikalar 41'i gösterirken Tsimikas'ın kullandığı köşe vuruşunda Virgil van Dijk takımını öne geçirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci devrede 67. dakikasında Cody Gakpo, soldan ceza sahasına girdi ve pasında Dominik Szoboszlai top ağlarla buşuşturarak farkı ikiye çıkardı. Maç 3-1 sona erdi.

Arne Slot Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçından galip ayrıldıArne Slot Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçından galip ayrıldı

Milan gelecek hafta Leverkusen ile karşılaşırken Liverpool ise Bologna'yı konuk edecek.

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