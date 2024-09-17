Milano’da muhteşem geri dönüş! Milan Liverppol 3-1 MAÇ SONUCU

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Liverpool, San Siro'da karşılaştı.
Maçı Liverpool 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı.
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Liverpool, San Siro'da karşılaştı.
Maçı Liverpool 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı.
Karşılaşma golle başladı. Christian Pulisic, ev sahibini 3. dakikada Alvaro Morata'nın asisti sonrasında 1-0 öne geçirdi. 23'te Ibrahima Konate, kullanıan serbest vuruşta Maignan'dan önce davranarak eşitliği sağldı.
Dakikalar 41'i gösterirken Tsimikas'ın kullandığı köşe vuruşunda Virgil van Dijk takımını öne geçirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.
İkinci devrede 67. dakikasında Cody Gakpo, soldan ceza sahasına girdi ve pasında Dominik Szoboszlai top ağlarla buşuşturarak farkı ikiye çıkardı. Maç 3-1 sona erdi.