Milano’da muhteşem geri dönüş! Milan Liverppol 3-1 MAÇ SONUCU

Maçı Liverpool 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Liverpool , San Siro'da karşılaştı.

İkinci devrede 67. dakikasında Cody Gakpo, soldan ceza sahasına girdi ve pasında Dominik Szoboszlai top ağlarla buşuşturarak farkı ikiye çıkardı. Maç 3-1 sona erdi.

Arne Slot Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçından galip ayrıldı

Milan gelecek hafta Leverkusen ile karşılaşırken Liverpool ise Bologna'yı konuk edecek.