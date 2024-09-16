Ferdi Kadıoğlu’dan Jose Mourinho, Cocu ve Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'den 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlatmasının ardından ilk maçına Ipswich Town karşısında çıktı.
Milli futbolcu, maçın ardından ise yeni hedefleri ve Fenerbahçe kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi.
"İLETİŞİM KOLAYDI AMA..."
"Fenerbahçe'de ilk sezonumda yalnızca 1 maç oynadım. Cocu ile aynı dili konuşuyorduk. Onunla iletişim kolaydı ancak 3 ay sonra kovuldu."
"İstanbul'a gitme kararı benim için kolay değildi. Uyum sağlamak için zamana ihtiyacım vardı. Başardıklarımdan dolayı çok mutluyum."
Milli yıldız, EURO 2024'te en etkili isimlerimizden biriydi.
"MOURINHO'DAN ÖĞRENDİĞİM EN BÜYÜK DERS..."
"Mourinho yalnızca kazanmayı düşünen biri. Sadece kazanmak istiyor. Bu yüzden de bazı taktikleri var. Ondan öğrendiğim en büyük ders maç içerisinde oyun yönetimi. Bazen 1-0 öndeyseniz ve sıkışık bir maçsa bazı durumlarda akıllıca davranmanız gerekir."