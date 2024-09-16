Ferdi Kadıoğlu’dan Jose Mourinho, Cocu ve Fenerbahçe sözleri!

Ferdi Kadıoğlu'nun hedefi, Brighton'ın ardından Avrupa devlerine transfer olmak.

"AYRILMAK ZORDU"

"6 yıl boyunca Fenerbahçe forması giydim. Ayrılmak gerçekten zordu. Taraftarlar beni seviyordu ve ben de kulübe bağlıydım. Fenerbahçe taraftarlarının önünde oynamak inanılmazdı. Takım arkadaşınızla bile iletişim kurmak zordu."

"Ama artık büyük bir lige adım atmamın vakti gelmişti. Brighton'ın planı da benim için uygundu. Burada yetiştiriyolar ve daha büyük bir kulübe transfer oluyorsunuz. Burada olmaktan mutluyum."