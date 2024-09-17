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Galatasaray'dan sürpriz imza kararı! Gitmek istiyorum demişti maaşı artıyor

Sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan Galatasaray'da transfer dönemi de yoğun geçti. Birçok yıldızı kadrosuna katan Cimbom'da gözler şimdi iç transfere çevrildi. Aslan, sürpriz bir imza için görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 16:24 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 16:26
Galatasaray’dan sürpriz imza kararı! Gitmek istiyorum demişti maaşı artıyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer dönemi oldukça çalkantılı geçti. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak dönemi açan Aslan, Gabriel Sara ve Jelert transferleri için ise 30 milyon euroyu bulan bedel ödedi.

Transferin son günlerinde İsmail Jakobs ve Roland Sallai isimlerini transfer eden Cimbom, Osimhen hamlesi ile ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Nelsson, Süper Kupa maçında yaptığı hatayla tepki çekmişti.Nelsson, Süper Kupa maçında yaptığı hatayla tepki çekmişti.
SIRA İÇ TRANSFERDE

Dış transfer dönemini bu şekilde geçiren Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Victor Nelsson ile ilgili flaş bir karar aldı.

Sabah'ın haberine göre Aslan, 2028 yılında sözleşmesi sona erecek olan Nelsson ile yeni mukavele imzalayacak. Danimarkalının 1.1 milyon euro olan yıllık ücreti ise 2 milyon euroya yükseltilecek.

Nelsson, Danimarka milli takımında da forma giyiyor.Nelsson, Danimarka milli takımında da forma giyiyor.
AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılmak istediğini açıklayan Nelsson, daha sonra Davinson Sanchez'in sakatlanmasının ardından forma şansı bulmuş ve bu şansı iyi kullanmıştı.

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