Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer dönemi oldukça çalkantılı geçti. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak dönemi açan Aslan, Gabriel Sara ve Jelert transferleri için ise 30 milyon euroyu bulan bedel ödedi.

Transferin son günlerinde İsmail Jakobs ve Roland Sallai isimlerini transfer eden Cimbom, Osimhen hamlesi ile ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.