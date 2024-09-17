Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer dönemi oldukça çalkantılı geçti. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak dönemi açan Aslan, Gabriel Sara ve Jelert transferleri için ise 30 milyon euroyu bulan bedel ödedi.
Transferin son günlerinde İsmail Jakobs ve Roland Sallai isimlerini transfer eden Cimbom, Osimhen hamlesi ile ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Nelsson, Süper Kupa maçında yaptığı hatayla tepki çekmişti.
SIRA İÇ TRANSFERDE
Dış transfer dönemini bu şekilde geçiren Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Victor Nelsson ile ilgili flaş bir karar aldı.
Sabah'ın haberine göre Aslan, 2028 yılında sözleşmesi sona erecek olan Nelsson ile yeni mukavele imzalayacak. Danimarkalının 1.1 milyon euro olan yıllık ücreti ise 2 milyon euroya yükseltilecek.
Nelsson, Danimarka milli takımında da forma giyiyor.
AYRILMAK İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılmak istediğini açıklayan Nelsson, daha sonra Davinson Sanchez'in sakatlanmasının ardından forma şansı bulmuş ve bu şansı iyi kullanmıştı.