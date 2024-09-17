SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray arayışlara başladı! Muslera için flaş iddia

Adını Galatasaray efsaneleri arasına yazdıran Fernando Muslera'nın performansı tartışılmaya devam ediyor. Özellikle Beşiktaş ve Young Boys maçları sonrası eleştirilen Muslera, 5-0 kazanılan Rize maçının ardından da olumsuz yorumlardan nasibini aldı. Uruguaylı eldiven ile ilgili flaş bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 12:28 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 12:28
Galatasaray arayışlara başladı! Muslera için flaş iddia

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fernando Muslera'nın performansı tartışma yarattı. Adını Galatasaray efsaneleri arasına yazdıran Muslera, sezona formsuz başladı.

Uruguaylı eldiven, Young Boys'a elenilen maçta golü kalesinde görmesinin ardından rakibine tekme atmış ve kırmızı kart görmüştü. Maçın ardından oldukça eleştirilen Muslera'nın, Avrupa'daki cezası da henüz belli olmadı.

Muslera bu sezon eleştirilerin odağında yer aldı.Muslera bu sezon eleştirilerin odağında yer aldı.
RİZE MAÇINDA DA ELEŞTİRİLDİ

Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Rize maçında da kalesinde güven vermeyen Muslera eleştirilerin odağı oldu. Konuk takımın az sayıda tehlike yarattıüı maçta bir kez hatalı çıkış yapan ve bir topu elinden kaçıran Muslera'nın performansı sarı kırmızılıları düşündürdü.

Muslera geçtiğimiz sezon yeni sözleşmeye imza attı.Muslera geçtiğimiz sezon yeni sözleşmeye imza attı.
FLAŞ İDDİA

Geçtiğimiz sezon ayrılıp ayırlmayacağı tartışılan Muslera, yeni sözleşmeye imza atmıştı. Fanatik'in haberine göre Nando; yeni sözleşmeye imza atmasına rağmen ailesini İstanbul'dan gönderdi.

Muslera'nın ailesinin İstanbul'da yaşamadığı iddia edildi.Muslera'nın ailesinin İstanbul'da yaşamadığı iddia edildi.
KALECİ ARAYIŞLARI BAŞLADI

Gelecek sezon Fernando Muslera ile devam etmeyi düşünmeyen yönetimin, şimdiden yeni kaleci arayışlarına başladığı aktarıldı.

Jose Mourinho 11i değiştiriyor! Derbiye özel kararJose Mourinho 11i değiştiriyor! Derbiye özel karar
Jose Mourinho 11'i değiştiriyor! Derbiye özel karar
Premier Lig devinden Galatasaraya Osimhen teklifi!Premier Lig devinden Galatasaraya Osimhen teklifi!
Premier Lig devinden Galatasaray'a Osimhen teklifi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran mı? Amca Fuat Güran’ın İfadesi ortaya çıktı | Şüpheliler adliyede
17 Eylül 1961... Darağacında celladı sarhoş Türk demokrasisi! Adnan Menderes’in son sözleri... Dönemin utanç manşetleri
Türk Telekom
’Narin’ acının üzerinde tepinenlerin kirli emeli! Tek amaç Türkiye çöküyor algısını yaymak: CHP kaşıyor CIA ve MOSSAD kutuplaştırıyor
Galatasaray arayışlara başladı! Muslera için flaş iddia
Müge Anlı’daki Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü? İfadeleri herkesin ağzını açık bıraktı: Annem 50 tl karşılığı ilişkiye girerdi
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? Gözler o tarihte
Mansur Yavaş CHP ile ipleri kopardı...İstifa edip aday olacak! Belediyeyi bırakacağı isim bile belli
Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11
Narin Güran ne gördü? Diş izi de tıpkı parmak izi gibi eşsiz! Narin’in öldürüldüğü gün kim nerede? Bir özel ekip daha
MEMURA EN DÜŞÜK 42 BİN TL! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı için 5 farklı tahmin | İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Ünlü rapçi Diddy Combs tutuklandı! Sırada Kraliyet Ailesi: Cinsel taciz, insan ticareti…
İkinci el araç alışverişinde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: İşte başlayacağı tarih
Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Derbiye özel karar
Trump’a ikinci suikast ikinci şüphe! Kayıtlar ortaya çıktı Gizli Servis patladı
SON DAKİKA