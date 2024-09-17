Galatasaray arayışlara başladı! Muslera için flaş iddia

Uruguaylı eldiven, Young Boys'a elenilen maçta golü kalesinde görmesinin ardından rakibine tekme atmış ve kırmızı kart görmüştü. Maçın ardından oldukça eleştirilen Muslera'nın, Avrupa'daki cezası da henüz belli olmadı.

Muslera bu sezon eleştirilerin odağında yer aldı.

RİZE MAÇINDA DA ELEŞTİRİLDİ

Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Rize maçında da kalesinde güven vermeyen Muslera eleştirilerin odağı oldu. Konuk takımın az sayıda tehlike yarattıüı maçta bir kez hatalı çıkış yapan ve bir topu elinden kaçıran Muslera'nın performansı sarı kırmızılıları düşündürdü.