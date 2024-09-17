Galatasaray arayışlara başladı! Muslera için flaş iddia

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fernando Muslera'nın performansı tartışma yarattı. Adını Galatasaray efsaneleri arasına yazdıran Muslera, sezona formsuz başladı.
Uruguaylı eldiven, Young Boys'a elenilen maçta golü kalesinde görmesinin ardından rakibine tekme atmış ve kırmızı kart görmüştü. Maçın ardından oldukça eleştirilen Muslera'nın, Avrupa'daki cezası da henüz belli olmadı.
Muslera bu sezon eleştirilerin odağında yer aldı.
RİZE MAÇINDA DA ELEŞTİRİLDİ
Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Rize maçında da kalesinde güven vermeyen Muslera eleştirilerin odağı oldu. Konuk takımın az sayıda tehlike yarattıüı maçta bir kez hatalı çıkış yapan ve bir topu elinden kaçıran Muslera'nın performansı sarı kırmızılıları düşündürdü.
Muslera geçtiğimiz sezon yeni sözleşmeye imza attı.
FLAŞ İDDİA
Geçtiğimiz sezon ayrılıp ayırlmayacağı tartışılan Muslera, yeni sözleşmeye imza atmıştı. Fanatik'in haberine göre Nando; yeni sözleşmeye imza atmasına rağmen ailesini İstanbul'dan gönderdi.