Okan Buruk’tan Icardi’ye ret!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da, Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin tedavisine devam ediliyordu. Sakatlanmasının ardından İstanbul'dan ayrılarak tedavisi için Arjantin'in yolunu tutan Icardi, Türkiye'ye dönüyor. Osimhen'in transferi sonrası Galatasaray'ın nasıl bir taktik plan izleyeceği merak konusu olurken, teknik direktör Okan Buruk Rizespor maçında Osimhen'i tek forvet olarak görevlendirdi.