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Okan Buruk'tan Icardi'ye ret!

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Adana Demirspor maçında sakatlanan ve formasından uzak kalan Mauro Icardi'nin erken dönüşüne Okan Buruk'un engel olduğu öğrenildi. Ayrıca tecrübeli teknik adamın Icardi hakkında flaş bir karar aldığı da belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 13:26 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 13:26
Okan Buruk’tan Icardi’ye ret!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da, Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin tedavisine devam ediliyordu. Sakatlanmasının ardından İstanbul'dan ayrılarak tedavisi için Arjantin'in yolunu tutan Icardi, Türkiye'ye dönüyor.

Osimhen'in transferi sonrası Galatasaray'ın nasıl bir taktik plan izleyeceği merak konusu olurken, teknik direktör Okan Buruk Rizespor maçında Osimhen'i tek forvet olarak görevlendirdi.

Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında sakatlanmasının ardından Rizespor maçında forma giyemedi.Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında sakatlanmasının ardından Rizespor maçında forma giyemedi.
ICARDI ŞAŞIRDI

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray'ın vazgeçilmezi olan Mauro Icardi'nin forması artık garanti değil. Yıldız futbolcu, tedavisini yarıda kesip pazartesi günü İstanbul'a gelmek istediği öğrenilirken Okan Buruk'un bu isteği reddettiği vurgulandı.

Daha önce sakat sakat oynatılan Mauro Icardi'nin bu yanıtın ardından oldukça şaşırdığı belirtildi.

Mauro Icardi'nin forma rekabetinde Osimhen'in arkasında olması bekleniyor.Mauro Icardi'nin forma rekabetinde Osimhen'in arkasında olması bekleniyor.
DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

Mauro Icardi'nin erken takıma katılma isteğinin Fenerbahçe derbisi olduğu ve yıldız futbolcunun derbide forma giymek istediği öğrenildi. Türkiye Gazetesi'ne göre Buruk'un ise Fenerbahçe karşısında yine Osimhen'i tek forvet olarak sahaya sürmek istediği belirtildi.

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