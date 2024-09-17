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İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi PSV'yi 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden milli futbolcumuz Kenan Yıldız, iki kez tarihe geçti. Ayrıca maçın da adamı oldu.

Kenan Yıldız harika bir gole imza attı Mücadelede eşitlik 21'inci dakikada bozuldu. Nicolas Gonzalez'in attığı topla ceza sahası içerisine giren Kenan Yıldız, ayak içiyle köşeye nefis bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 6 dakika sonra bu kez Weston McKennie farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci devrenin 7'inci dakikasında Kenan'a asist yağan Nicolas Gonzalez farkı 3'e çıkardı.