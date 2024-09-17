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Kenan en iyisi seçildi Juve kazandı! Juventus 3-1 PSV MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nin yeni sisteminde oynanan ilk hafta maçlarının biri de Torino'da oynandı. Juventus evinde PSV Eindhoven ile karşılaştı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın tarihe geçtiği ve en iyi futbolcu seçildiği karşılaşmada İtalyanlar 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 23:24 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 00:14
Kenan en iyisi seçildi Juve kazandı! Juventus 3-1 PSV MAÇ SONUCU

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İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi PSV'yi 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden milli futbolcumuz Kenan Yıldız, iki kez tarihe geçti. Ayrıca maçın da adamı oldu.

Kenan Yıldız harika bir gole imza attıKenan Yıldız harika bir gole imza attı

Mücadelede eşitlik 21'inci dakikada bozuldu. Nicolas Gonzalez'in attığı topla ceza sahası içerisine giren Kenan Yıldız, ayak içiyle köşeye nefis bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

6 dakika sonra bu kez Weston McKennie farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı böyle sona erdi.

İkinci devrenin 7'inci dakikasında Kenan'a asist yağan Nicolas Gonzalez farkı 3'e çıkardı.

Kenan Yıldız geceye damga vurduKenan Yıldız geceye damga vurdu

Kenan Yıldız attığı golle hem yeni sistemli Şampiyonlar Ligi'nde ilk golü attı hem de bu sevinci yaşayan en genç Juventus futbolcusu oldu.

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