İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi PSV'yi 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.
Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden milli futbolcumuz Kenan Yıldız, iki kez tarihe geçti. Ayrıca maçın da adamı oldu.
İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi PSV'yi 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.
Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden milli futbolcumuz Kenan Yıldız, iki kez tarihe geçti. Ayrıca maçın da adamı oldu.
Mücadelede eşitlik 21'inci dakikada bozuldu. Nicolas Gonzalez'in attığı topla ceza sahası içerisine giren Kenan Yıldız, ayak içiyle köşeye nefis bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
6 dakika sonra bu kez Weston McKennie farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı böyle sona erdi.
İkinci devrenin 7'inci dakikasında Kenan'a asist yağan Nicolas Gonzalez farkı 3'e çıkardı.
Kenan Yıldız attığı golle hem yeni sistemli Şampiyonlar Ligi'nde ilk golü attı hem de bu sevinci yaşayan en genç Juventus futbolcusu oldu.