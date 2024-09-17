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Galatasaray Gaziantep FK maç sonucu 3-1 | ÖZET

alatasaray, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek derbi öncesi liderlik koltuğuna oturdu. Cimbom, sahasında oynadığı maçta Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 5'te 5 yaparak 15 puanla zirveye yerleşti. Gaziantep'in tek golü ise Furkan Soyalp'ten geldi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 22:38 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 22:44
Galatasaray Gaziantep FK maç sonucu 3-1 | ÖZET

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Galatasaray, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan galip ayrılan Cimbom, 5'te 5 yaparak büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe derbisi öncesinde moralleri yükselten Galatasaray, 15 puanla zirvede yer alıyor. Gaziantep FK'nın tek golü ise Furkan Soyalp'in orta sahadan attığı muhteşem vuruşla geldi. Şimdi gözler, lider Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında nasıl bir performans sergileyeceğine çevrildi.

MAÇIN ÖZETİ

Galatasaray, Rizespor karşısında elde ettiği 5-0'lık galibiyetin ardından erteleme maçında Gaziantep FK'yı ağırladı. Maçın başından itibaren üstün oynayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle öne geçti. Emre Taşdemir'in pasıyla buluşan Barış Alper, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

26. Dakika: Yunus Akgün farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan çevirdiği topa Batshuayi'nin şık bir dokunuşuyla Yunus Akgün yakın mesafeden düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

🔄 İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, 76. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. Hızlı gelişen atakta Kerem Demirbay'ın ceza sahasına gönderdiği topu, Barış Alper'in pasıyla boş kaleye gönderen Batshuayi, farkı 3'e çıkardı.

🎯 81. Dakika: Gaziantep FK adına Furkan Soyalp'in muhteşem golü geldi. Orta sahada topu kazanan Furkan, kaleci Muslera'nın önde olduğunu fark etti ve orta sahadan yaptığı nefis vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray, Gaziantep FK karşısında 3-1'lik galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı ve Fenerbahçe derbisi öncesinde moral kazandı.

Galatasaray'ın Golleri

  • 11. Dakika: Barış Alper Yılmaz
  • 26. Dakika: Yunus Akgün
  • 76. Dakika: Michy Batshuayi

Gaziantep FK'nın Golü

  • 81. Dakika: Furkan Soyalp (Orta sahadan muhteşem gol)

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