Galatasaray Gaziantep FK maç sonucu 3-1 | ÖZET

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Galatasaray, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan galip ayrılan Cimbom, 5'te 5 yaparak büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe derbisi öncesinde moralleri yükselten Galatasaray, 15 puanla zirvede yer alıyor. Gaziantep FK'nın tek golü ise Furkan Soyalp'in orta sahadan attığı muhteşem vuruşla geldi. Şimdi gözler, lider Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında nasıl bir performans sergileyeceğine çevrildi.

MAÇIN ÖZETİ Galatasaray, Rizespor karşısında elde ettiği 5-0'lık galibiyetin ardından erteleme maçında Gaziantep FK'yı ağırladı. Maçın başından itibaren üstün oynayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle öne geçti. Emre Taşdemir'in pasıyla buluşan Barış Alper, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. ⚽ 26. Dakika: Yunus Akgün farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan çevirdiği topa Batshuayi'nin şık bir dokunuşuyla Yunus Akgün yakın mesafeden düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.