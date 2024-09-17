İki takım da elde edeceği galibiyetle birlikte büyük bir sevinç yaşamak ve psikolojik üstünlüğü eline almak amacında. Zorlu sınav öncesinde sarı kırmızılılar, ezeli rakibine flaş bir göndermede bulundu.

Bu sezon yaptıkları transferlerle adından söz ettiren Galatasaray ile Fenerbahçe cumartesi günü derbide karşı karşıya gelecek.

Wesley Sneijder forma tanıtımında; ʺHayatımda her şeyi kazandım ama bu formayı giymek hiç unutamayacağım bir şeyʺ dedi

Welsey Sneijder ʺFener Ağlamaʺ tezahüratı ile gündeme oturmuştu

Sosyal medyada yapılan tanıtımda ise Fenerbahçe'ye gönderme vardı. Daha önce Sneijder'in Volkan Demirel'i iki kez mağlup ederek takımına galibiyet getirdiği derbi de dahil olmak üzere o dönem ortaya çıkan "Fener Ağlama" tezahüratının müziği videoda yer aldı.

Derbi öncesindeki bu paylaşım taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Video binlerce kez paylaşıldı, beğenildi ve yorum aldı.

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