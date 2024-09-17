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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wesley Sneijder ile "Fener ağlama" göndermesi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, dev derbi öncesi sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarlarını daha coşturuyor. Sarı kırmızılılar, Wesley Sneijder için çıkarttığı özel koleksiyon formayı "Fener Ağlama" tezahüratnının müziğiyle paylaştı. Video binlerce kez paylaşıldı, beğenildi ve yorumlandı.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 17:52 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 17:54
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Wesley Sneijder ile Fener ağlama göndermesi

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Bu sezon yaptıkları transferlerle adından söz ettiren Galatasaray ile Fenerbahçe cumartesi günü derbide karşı karşıya gelecek.

İki takım da elde edeceği galibiyetle birlikte büyük bir sevinç yaşamak ve psikolojik üstünlüğü eline almak amacında. Zorlu sınav öncesinde sarı kırmızılılar, ezeli rakibine flaş bir göndermede bulundu.

Wesley Sneijder forma tanıtımında; ʺHayatımda her şeyi kazandım ama bu formayı giymek hiç unutamayacağım bir şeyʺ dediWesley Sneijder forma tanıtımında; ʺHayatımda her şeyi kazandım ama bu formayı giymek hiç unutamayacağım bir şeyʺ dedi

Galatasaray 10 numaralı iki efsanesi Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'in özel formasını GS Store'larda satışa sundu.

Taraftarın büyük ilgi gösterdiği iki tasarımın kısa süre içerisinde iyi satış oranları yakalaması bekleniyor.

Welsey Sneijder ʺFener Ağlamaʺ tezahüratı ile gündeme oturmuştuWelsey Sneijder ʺFener Ağlamaʺ tezahüratı ile gündeme oturmuştu

Sosyal medyada yapılan tanıtımda ise Fenerbahçe'ye gönderme vardı. Daha önce Sneijder'in Volkan Demirel'i iki kez mağlup ederek takımına galibiyet getirdiği derbi de dahil olmak üzere o dönem ortaya çıkan "Fener Ağlama" tezahüratının müziği videoda yer aldı.

Derbi öncesindeki bu paylaşım taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Video binlerce kez paylaşıldı, beğenildi ve yorum aldı.

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