Panathinaikos taraftarından provokatif pankart: Ergin Ataman’dan büyük tepki

Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan hazırlık maçında büyük bir skandal yaşandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleşen karşılaşmada, Yunan taraftarlar tribünlere "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazılı bir pankart açtı.

ERGİN ATAMAN ÇILGINA DÖNDÜ

Bu provokatif pankart, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ı oldukça öfkelendirdi.

Maçın son periyodunda hakemlerle tartışan Ataman, pankarta karşı tepkisini sahanın ortasına kadar giderek gösterdi.

Hakemlerin kararlarına itiraz eden ve agresif bir tutum sergileyen Ataman, diskalifiye işareti yaparak oyundan atıldı. Panathinaikos'un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Macabi Tel Aviv'e 88-75 mağlup olduğu maçta yaşanan bu olay, geniş çaplı tepkilere neden oldu.