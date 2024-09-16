PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Panathinaikos taraftarından provokatif pankart: Ergin Ataman’dan büyük tepki

Panathinaikos’un Maccabi Tel Aviv ile oynadığı hazırlık maçında Yunan taraftarlar, Kuzey Kıbrıs’a yönelik skandal bir pankart açtı. Bu duruma öfkelenen Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Atmana, hakemlerle tartışarak sahanın ortasına kadar ilerledi ve diskalifiye oldu. Maccabi Tel Aviv maçı 88-75 kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 01:23 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 01:23
Panathinaikos taraftarından provokatif pankart: Ergin Ataman’dan büyük tepki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan hazırlık maçında büyük bir skandal yaşandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleşen karşılaşmada, Yunan taraftarlar tribünlere "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazılı bir pankart açtı.

ERGİN ATAMAN ÇILGINA DÖNDÜ

Bu provokatif pankart, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ı oldukça öfkelendirdi.

Maçın son periyodunda hakemlerle tartışan Ataman, pankarta karşı tepkisini sahanın ortasına kadar giderek gösterdi.

Hakemlerin kararlarına itiraz eden ve agresif bir tutum sergileyen Ataman, diskalifiye işareti yaparak oyundan atıldı. Panathinaikos'un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Macabi Tel Aviv'e 88-75 mağlup olduğu maçta yaşanan bu olay, geniş çaplı tepkilere neden oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! | 18 dakikalık sır | Melek Güran neden adliyeye çağrıldı?
Türk Telekom
Okullar kayıt ücreti isteyebilir mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı... Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Mülakat...
Gerilim tırmanıyor! Soykırımcı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Enflasyonda kalıcı düşüş başladı
Narin Güran’ın mezarı yapıldı: Türk bayrağı detayı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel’e tepki: İki hata yaptı
Premier Lig devinden Galatasaray’a Osimhen teklifi!
Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı
Dengeler değişecek! Putin emri verdi: Asker sayısı fırlayacak... Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan’dan Adaleti etkileşime kurban etmeyiz mesajı! ’Narin’ uyarı... Siyasi hesaba izin vermeyiz
Almanya Türk vatandaşlarına kapıları mı kapattı? Schengen vizesi gerçeği
Narin’in annesi Yüksel Güran’dan itiraf dolu ağıtlar! Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni görüntü: Kızım biliyor, dayanamıyor
Ferdi Kadıoğlu’dan Jose Mourinho, Cocu ve Fenerbahçe sözleri!
SON DAKİKA