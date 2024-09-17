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Osimhen'e kötü Galatasaray'a iyi haber! "Artık istemiyorlar"

Galatasaray'ın kadrosuna katarak tüm dünyada ses getirdiği Osimhen ismi, dış basında gündem olmaya devam ediyor. Adı özellikle Premier Lig devleriyle anılan Osimhen için flaş bir haber yayımlandı. İşte Osimhen için kötü Galatasaray içinse müjdeli olan o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 16:49 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 16:49
Osimhen’e kötü Galatasaray’a iyi haber! Artık istemiyorlar

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya kattığı Victor Osimhen'in adı İngiliz basınında gündem olmaya devam ediyor.

Transfer döneminde Chelsea ile anlaşan ancak Napoli'nin 130 milyon euroda diretmesi üzerine Osimhen, Maviler'e imza atamamıştı.

Osimhen, Galatasaray kariyerine asistle başladı.Osimhen, Galatasaray kariyerine asistle başladı.
ARSENAL DE DEVREDEYDİ

Osimhen için yalnızca Chelsea'nin ilgisi bulunmuyordu. Premier Lig devlerinden Arsenal'in de Nijeryalı için girişimlerde bulunacağı kaydedilmişti.

Ancak İngiliz basınında çıkan son haberlere göre Topçular artık Osimhen transferiyle ilgilenmiyor.

İngiliz basınında yer alan o haber...İngiliz basınında yer alan o haber...
"ARTIK İSTEMİYORLAR"

İngiliz basınından Charles Watts'ın haberine göre Arsenal, transfer döneminde farklı bir profil forvet arayışına geçti. Bunun nedeni olarak ise Kai Havertz'in özelliklerinin Osimhen ile benzerlik gösterdiği ve bu yüzden farklı tipte bir forvet arayışı olacağı vurgulandı.

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