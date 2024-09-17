Osimhen'e kötü Galatasaray'a iyi haber! "Artık istemiyorlar"

Transfer döneminde Chelsea ile anlaşan ancak Napoli'nin 130 milyon euroda diretmesi üzerine Osimhen, Maviler'e imza atamamıştı.

Osimhen için yalnızca Chelsea'nin ilgisi bulunmuyordu. Premier Lig devlerinden Arsenal'in de Nijeryalı için girişimlerde bulunacağı kaydedilmişti.

İngiliz basınında yer alan o haber...

"ARTIK İSTEMİYORLAR"

İngiliz basınından Charles Watts'ın haberine göre Arsenal, transfer döneminde farklı bir profil forvet arayışına geçti. Bunun nedeni olarak ise Kai Havertz'in özelliklerinin Osimhen ile benzerlik gösterdiği ve bu yüzden farklı tipte bir forvet arayışı olacağı vurgulandı.