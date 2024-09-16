Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11

Süper Lig'de heyecan ara vermeden devam ediyor. 5. hafta maçlarının ardından, Avrupa macerası nedeniyle ertelenen maçlar oynanacak. Bu doğrultuda Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.

Okan Buruk lige 4'te 4 ile başladı.

LİGDE 11. RANDEVU



Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.