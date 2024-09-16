Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11

Süper Lig'de heyecan ara vermeden devam ediyor. 5. hafta maçlarının ardından, Avrupa macerası nedeniyle ertelenen maçlar oynanacak. Bu doğrultuda Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Süper Lig'de heyecan ara vermeden devam ediyor. 5. hafta maçlarının ardından, Avrupa macerası nedeniyle ertelenen maçlar oynanacak. Bu doğrultuda Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
4 MAÇTA 14 GOL
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.
LİGDE 11. RANDEVU
Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.
İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.
EKSİK ÇOK
Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, maçta görev alamayacak.
STATÜ GEREĞİ YOKLAR
Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.
Jelert'in forma giymesinde ise bir sorun yok.
MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Gabriel Sara, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi.