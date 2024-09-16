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Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11

Süper Lig'de heyecan erteleme maçlarıyla devam edecek. Young Boys maçları arasında oynanması planlanan Gaziantep maçı ertelenen Galatasaray, rakibini salı akşamı sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesi statü gereği birçok eksiği bulunan sarı kırmızılılarda Okan Buruk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 12:53 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 12:53
Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11

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Süper Lig'de heyecan ara vermeden devam ediyor. 5. hafta maçlarının ardından, Avrupa macerası nedeniyle ertelenen maçlar oynanacak. Bu doğrultuda Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Galatasaray, Rizespor'u 5-0 yendi.Galatasaray, Rizespor'u 5-0 yendi.
4 MAÇTA 14 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.

Okan Buruk lige 4'te 4 ile başladı.Okan Buruk lige 4'te 4 ile başladı.
LİGDE 11. RANDEVU

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.

Davinson Sanchez, sakatlığının ardından Rize maçına golle döndü.Davinson Sanchez, sakatlığının ardından Rize maçına golle döndü.
EKSİK ÇOK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, maçta görev alamayacak.

Gaziantep maçındaki eksikler Okan Buruk'u düşündürüyor.Gaziantep maçındaki eksikler Okan Buruk'u düşündürüyor.
STATÜ GEREĞİ YOKLAR

Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.

Jelert'in forma giymesinde ise bir sorun yok.

Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın elindeki tek forvet Batshuayi olacak.Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın elindeki tek forvet Batshuayi olacak.
MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Gabriel Sara, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi.

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