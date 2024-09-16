Fenerbahçe’de derbi öncesi Filip Kostic kararı!

Adı uzun süre Galatasaray ile anılan Filip Kostic , tercihini Fenerbahçe 'den yana kullanmıştı. Sırp yıldız, Juventus'tan bir yıllığına kiralandı.

Kostic, Dusan Tadic ile yakın arkadaş.

MOURINHO KARARINI VERDİ

Daha önce Kostic için açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Sol kanatta oynayabilir, kanat bekte de kullanabilirim. Hatta Oosterwolde'yi stopere çekip Kostic'i sol bekte de oynatabilirim" demişti.

Geride kalan hafta bireysel çalışmalarına devam eden Kostic, Avrupa listesine de yazılamamıştı.