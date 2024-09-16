Fenerbahçe’de derbi öncesi Filip Kostic kararı!

Adı uzun süre Galatasaray ile anılan Filip Kostic, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Sırp yıldız, Juventus'tan bir yıllığına kiralandı.
Kasımpaşa maçında yeni transferlerden Sofyan Amrabat kadroya dahil edilirken, Kostic yer almamıştı.
Adı uzun süre Galatasaray ile anılan Filip Kostic, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Sırp yıldız, Juventus'tan bir yıllığına kiralandı.
Kasımpaşa maçında yeni transferlerden Sofyan Amrabat kadroya dahil edilirken, Kostic yer almamıştı.
MOURINHO KARARINI VERDİ
Daha önce Kostic için açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Sol kanatta oynayabilir, kanat bekte de kullanabilirim. Hatta Oosterwolde'yi stopere çekip Kostic'i sol bekte de oynatabilirim" demişti.
Geride kalan hafta bireysel çalışmalarına devam eden Kostic, Avrupa listesine de yazılamamıştı.
DERBİDE KADRODA
Portekizli teknik adam, ocak ayına kadar yalnızca ligde yararlanabileceği Filip Kostic'i Galatasaray derbisinde kadroya alacak.
Sırp yıldızın özellikle Avrupa maçları öncesi ve sonrası ligde oynanacak mücadelelerde daha fazla süre alması bekleniyor.