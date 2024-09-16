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Fenerbahçe'de derbi öncesi Filip Kostic kararı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer dönemini Filip Kostic hamlesiyle noktalamıştı. Sarı lacivertliler adı uzun süre Galatasaray ile anılan yıldızı bir yıllığına kiraladı. Kasımpaşa maçında kadroda olmayan Kostic için, Jose Mourinho derbi öncesi kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 16:08 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 16:08
Fenerbahçe’de derbi öncesi Filip Kostic kararı!

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Adı uzun süre Galatasaray ile anılan Filip Kostic, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Sırp yıldız, Juventus'tan bir yıllığına kiralandı.

Kasımpaşa maçında yeni transferlerden Sofyan Amrabat kadroya dahil edilirken, Kostic yer almamıştı.

Kostic, Dusan Tadic ile yakın arkadaş.Kostic, Dusan Tadic ile yakın arkadaş.
MOURINHO KARARINI VERDİ

Daha önce Kostic için açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Sol kanatta oynayabilir, kanat bekte de kullanabilirim. Hatta Oosterwolde'yi stopere çekip Kostic'i sol bekte de oynatabilirim" demişti.

Geride kalan hafta bireysel çalışmalarına devam eden Kostic, Avrupa listesine de yazılamamıştı.

Kostic hafta boyunca bireysel antrenmanlarına devam etti.Kostic hafta boyunca bireysel antrenmanlarına devam etti.
DERBİDE KADRODA

Portekizli teknik adam, ocak ayına kadar yalnızca ligde yararlanabileceği Filip Kostic'i Galatasaray derbisinde kadroya alacak.

Sırp yıldızın özellikle Avrupa maçları öncesi ve sonrası ligde oynanacak mücadelelerde daha fazla süre alması bekleniyor.

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