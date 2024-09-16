Süper Lig’de 11 haftalık program açıklandı: Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? Tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların müsabakalarına ilişkin programı açıkladı. Derbi tarihleri de belli oldu.



Buna göre Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim 2024 Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, ligde 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17'nci hafta maçlarının programı şöyle:

7. HAFTA

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)