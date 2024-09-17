Fenerbahçe’ye derbi öncesi Osayi Samuel müjdesi!

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.