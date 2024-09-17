SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye derbi öncesi Osayi Samuel müjdesi!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler dev maçın hazırlıklarını sürdürürken Osayi Samuel'in çalışmalara başlaması sevinç yarattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 14:29 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 14:29
Fenerbahçe’ye derbi öncesi Osayi Samuel müjdesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Osayi Samuel çalışmalara başladı.Osayi Samuel çalışmalara başladı.

OSAYI SAMUEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Osayi Samuel, formasından uzak kalmıştı. Nijeryalı yıldız Galatasaray derbisi öncesi çalışmalara başladı.

Jose Mourinho 11i değiştiriyor! Derbiye özel kararJose Mourinho 11i değiştiriyor! Derbiye özel karar
Jose Mourinho 11'i değiştiriyor! Derbiye özel karar

SON DAKİKA