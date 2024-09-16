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Spor yazarları Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı lacivertliler Maximin ve Tadic'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin galibiyetini yorumlarken yıldız ismi eleştirmeden geçmediler. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:25 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 09:25
Spor yazarları Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

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DERBİDE DZEKO OYNAMALI - İLKER YAĞCIOĞLU

Önümüzdeki, hafta oynanacak büyük derbi öncesi, Kasımaşa maçını gol yemeden 3 puanla tamamlamak başarılı bir işti.
Oyunun ilk bölümünde maça hükmeden, kalesinde rakibe gol pozisyonu vermeyen bir oyun izledik. Maximin'in kişisel becerisiyle bulduğu gol sonrası ve yaptırdığı penaltı skor 2-0'a gelince Fenerbahçe'yi rahatlattı.

Mourinho'nun öğrencileri, farkı hiç açmadan maçı bitirmeye oynadı. İsmail-Fred ikilisini beğendim. Maximin ve Tadic de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.
Defansın göbeğindeki Çağlar ve Becao da, Kasımpaşa'nın son derece etkili hücum oyuncularına karşı iyiydi. En-Nesyri mevcut gösterdiği performans ile Edin Dzeko'yu kesmekten uzak. Faslı futbolcunun fiziksel görüntüsü iyi değil gibi.

Bu yüzden de yedek başlaması daha doğru olur.
Çünkü gelecek hafta Kadıköy'de Galatasaray maçı var. İkinci yarı Sarı-Lacivertliler oyun adına iyi değildi. Zaten Portekizli hoca da maçın ardından son bölümü sevmediğini dile getirdi.
Bizim fazla bir şey söylememize gerek yok. Sonuçta derbi haftasına geldik. İki takımın asıl gücünü gelecek hafta göreceğiz.

Edin Dzeko karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.Edin Dzeko karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

EN NESYRI HAZIR DEĞİL - ÖMER ÜRÜNDÜL

Fenerbahçe, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı ama ciddi üretkenlik sıkıntısı vardı. Çünkü tempo düşüktü. Ağır gelişen ofansif girişimlere hareketlilik kazandıran tek isim vardı: Maximin… Çabukluğu ve dribbling yeteneğiyle iki kere sahne aldı. Önce çok güzel bir gol attı sonra da sıfıra inerek penaltı kazandırdı ve takımı rahatlatan isim oldu. Bu devrenin en ilgimi çeken tarafı, 2-0'dan sonraki kısa bölümde Fenerbahçe'nin kalesinde çok net iki tehlike yaşamasıydı. İkinci yarıda oyunun kontrolü Kasımpaşa'ya geçti.

Fenerbahçe, rakibini önde ve orta sahada karşılayamadığından ataklar, hep 18 civarına geliyordu. Maximin çıktıktan sonra da geniş alan sprinteri kalmadığından Fenerbahçe kontrataklarda da istediği pozisyonları çok az bulabildi. Sonuçta G.Saray derbisi öncesi, iyi bir takımdan 3 puan alındı. Gelelim genel gözlemlerime; Fenerbahçe takım savunmasında sıkıntılar yaşadı. Bunun nedenleri, Tadic alışılmış biçimde fizik açıdan güçsüz. Maximin'in defansif katkısı zayıf. En- Nesyri hazır değil. Takımın önemli yıldız oyuncularından Fred de pasif bir görüntü çizince sahanın en iyisi İsmail ve geri dörtlü ağır yük taşıdı. İşte bu yüzden de Kasımpaşa, umduğundan daha fazla tehlikeli atak şansı yakaladı. En-Nesyri, F.Bahçe için çok önemli bir santrfor. Onun kondisyon idmanları yapması ve maç oynaması gerekiyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

DERS ZAMANI - GÜRCAN BİLGİÇ

Mourinho maçın hazırlıklarını anlatırken "son iki güne kadar dokuz kişiyle antrenman yaptık" dedi. Milli araların klasik yan etkisini iliklerine kadar hissetti Fenerbahçe. Buna karşılık en parlak bölgesi, orta sahası, Kasımpaşa tarafından da adeta "imha" edildi. Maximin ile kaleyi tutan ilk şutu, dolayısıyla ilk golü buldular. Sahada oyun gücü yok, sadece oyuncu performansı vardı Fenerbahçe adına. Symanski ve Fred hücumu kurgulayamadıkları gibi tüm savunma dikkati de İsmail Yüksek'in omuzlarında yüktü. İşler iyi gitmezken, 2-0'ı buldular… Ve Göztepe efekti devreye girdi. Skor yeterli görüldü, top rakibe verildi. "Bıçak sırtı maç" haline geldi.

Mourinho'nun hamlesini bekledi herkes. En Nesyri bu dakikalarda en çok eleştiriyi alandı. Oyundan çıktığında şutu yoktu rakip kaleye. Ama arkası da iyi değil, fatura O'na çıkıyordu. Son iki lig maçının göz kamaştırıcı performanslarından eser yoktu. Aslında açıklanabilir durum yok bu görüntüde. Sadece yazıya başladığımız Mourinho tespitiyle nedenlenebilir..

Bu başıbozukluğun tek tesellisi, "kazanılması gereken maçta" gereğinin yapılması. Maç ritminin yitirilmesi. Milli maç yorgunlukları, aranın getirdiği rehavet, deplasmanda oynamak… Muhtemelen mazeretler bu yaklaşımlar olacak. Belirsizliklerin çok olduğu bir dönemde, cebe üç puan koymak, derbi öncesinde gülen yüzlerin olduğu bir soyunma odası demek. Takım da, hoca da ders çalışmaya devam etmeli.

Fenerbahçe'nin gollerini Saint Maximin ve Tadic kaydetti.Fenerbahçe'nin gollerini Saint Maximin ve Tadic kaydetti.

NASIL SÖYLEDİN? - EMRE BOL

Fenerbahçe halen fabrika ayarlarına dönemedi. Şöyle takır takır oynayan bir takım olamadı hala! Bunun bazı nedenleri var elbette… Kasımpaşa karşısında özellikle Oosterwalde'nin olduğu kanatta büyük sıkıntılar vardı. Oosterwalde çok kolay çalımlar yedi, arkasına ve Çağlar'la arasına atılan toplar hep tehlikeli oldu. Mourinho'nun savunmadaki bu dağınık hali artık toparlaması gerekiyor. Portekizli hoca bu kez santraforda EnNesyri'ye formayı verdi. Dzeko'ya bunu nasıl söylediğini çok merak ediyorum! Zira her hafta atan, attıran bir golcüye, "Sen bu hafta kenarda otur" demek zor olsa gerek! En-Nesyri hala uyumsuz görünüyor. Takımın kanat oyuncuları sürekli içe kat ederek oynadığı ve merkezi zorladığı için En- Nesyri'nin en önemli özelliği olan hava hakimiyetinden faydalanamıyor. Ayrıca sanki biraz kilolu gibi… Hal böyleyken her sezona çok iyi başlayan ancak sezonun sonunu getirmekte zorlanan Dzeko, "hala iyi durumdayken" daha çok tercih edilmeli. En- Nesyri'nin zamanı elbette gelecek. Maximin'in ön görülemez oyunu bu kez işe yaradı gibi. Böyle ne zaman ne yapacağı belli olmayan oyuncular bazen maçın yıldızı oluverirler. Ama ben hala çok dağınık ve fazla bireysel olduğu kanaatindeyim. Becao Kasımpaşa karşısında savunmayı toparlayan isimdi. Mourinho belki bundan sonra onu daha çok kullanabilir. Alınan 3 puana rağmen oynanan oyundan pek zevk aldığımı söyleyemem. Ama bu takımda çok daha iyisini yapabilecek ışığı görüyorum. Yakında herkes görecek!

Fenerbahçe gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak.Fenerbahçe gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak.

PENALTIYI NE VAR NE MELER GÖRMEK İSTEDİ! - AHMET ÇAKAR

Bu tür maçlardan sonra Fenerbahçe rahat kazandı demek kolay… Aslında rahat kazandılar ama futbol, tempo ve pozisyon olarak taraftarı çok memnun ettiler diyemeyiz. Kişisel kalite skoru belirledi. Maximin'in attığı ilk gol fevkalade iyi. Topu çekişi ve harika şutu. Ardından da yine Maximin kişisel gayretiyle ceza sahasının son çizgisine girdi ve takımı adına penaltıyı kazandırdı. Maça bakınca özellikle ikinci yarı Çağlar'ın bir metreden kaçırdığı golü saymazsak tüm kontrol Kasımpaşa'daydı. Peki gol kaçırdılar mı? Hayır, bal yapmayan arı gibiydiler. Tüm ortalarını ya Becao ya da Çağlar yanlarında rakipten kimse olmadan rahatça savuşturdu. Maçın özeti bu… Hakemin özetiyse; tam bir rezalet. Maçın hemen başında İsmail'in elle oynadığı bir pozisyon var, kimse top kafadan sekti eline geldi lafına itibar etmesin, el yukarıda ve topu çekiveriyor. Ardından Fenerbahçe'nin güme giden çok net bir penaltısı var. Kasımpaşalı oyuncu, 30 metreden gelen topu koluyla kesti, ama ne Meler ne de VAR hakemi görmedi ya da görmek istemedi.

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