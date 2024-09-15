Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için 4 gündür Roma'da kamp kurmuş ancak masadan kalkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Polonyalı kanat oyuncusu Nicolo Zalewski için harekete geçtiği öğrenildi.
Zalewski, Mourinho döneminde altyapıdan çıkmıştı.
TEK TELEFONU YETTİ
Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu devre arası transfer döneminde transfer etmek için uğraş verecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Zalewski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve kendisini Ocak ayında kadrosunda görmeyi istediği belirtildi.
Zalewski, Polonya milli takımının da formasını giyiyor.
"KİMSEYLE ANLAŞMA"
Portekizli teknik adamın bu görüşmede, "Seninle tekrar çalışmak istiyorum. Devre arasında benden haber bekle. Hiçbir kulüple anlaşma" dediği öğrenildi.