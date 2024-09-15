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Mourinho'nun tek telefonu yetti! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe oldukça yoğun bir transfer dönemi geçirdi. Sarı lacivertliler birçok ismi kadrosuna katarken, bazı bölgeler için yapılacak takviyeler de ocak ayına bırakıldı. Kanarya'nın bu doğrultuda Galatasaray'ın gözde ismine de imza attıracağı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 12:00 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 12:00
Mourinho’nun tek telefonu yetti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım

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Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için 4 gündür Roma'da kamp kurmuş ancak masadan kalkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Polonyalı kanat oyuncusu Nicolo Zalewski için harekete geçtiği öğrenildi.

Zalewski, Mourinho döneminde altyapıdan çıkmıştı.Zalewski, Mourinho döneminde altyapıdan çıkmıştı.
TEK TELEFONU YETTİ

Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu devre arası transfer döneminde transfer etmek için uğraş verecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Zalewski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve kendisini Ocak ayında kadrosunda görmeyi istediği belirtildi.

Zalewski, Polonya milli takımının da formasını giyiyor.Zalewski, Polonya milli takımının da formasını giyiyor.
"KİMSEYLE ANLAŞMA"

Portekizli teknik adamın bu görüşmede, "Seninle tekrar çalışmak istiyorum. Devre arasında benden haber bekle. Hiçbir kulüple anlaşma" dediği öğrenildi.

Zalewski, ocak ayında istediği takıma imza atabilir.Zalewski, ocak ayında istediği takıma imza atabilir.
AYRILIK KESİN

Roma, Galatasaray'a gitmek istemeyen Zalewski'yi kadro dışı bırakmıştı. Genç yıldızın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Nicola Zalewski'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Roma teknik Direktörü De Rossi, Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği ancak takımda kalan Nicola Zalewski'nin kadro dışı kaldığını söyledi.

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