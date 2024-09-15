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Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için 4 gündür Roma'da kamp kurmuş ancak masadan kalkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Polonyalı kanat oyuncusu Nicolo Zalewski için harekete geçtiği öğrenildi.

Zalewski, Mourinho döneminde altyapıdan çıkmıştı.

TEK TELEFONU YETTİ Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu devre arası transfer döneminde transfer etmek için uğraş verecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Zalewski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve kendisini Ocak ayında kadrosunda görmeyi istediği belirtildi.