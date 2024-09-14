Okan Buruk'tan Mourinho'ya "ayrımcılık" yanıtı: "Negatif derken..."

Sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Galatasaray, puanını 12'ye yükseltti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, önemli açıklamalar yaptı ve durumu merak edilen Mauro Icardi hakkında konuştu. Jose Mourinho'nun açıklamalarına da yanıt verdi.
Okan Buruk 4'te 4 yaparak sezona başladı
"TRANSFER DÖNEMİNDEN SONRA RAHATLADIK"
Çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Buruk, "Bu maçlara hazırlıklar zor oluyor. Milli takım arası nedeniyle çok oyuncumuz yoktu. 2 gün taktik idman yapabildik. Rakibimiz 5'li savunmayla oynadı. Maç öncesi kadrodan bunu tahmin ettik. Bunu duran topla çözdük. Rakibimiz 4'lü savunmaya geçene kadar bunu bozmadı. Bizim için önemli 5 gol, en sevindiğimiz yanlarından bir tanesi pozisyon vermedik. Savunmayı önde kurduk. Maçı bitirdik. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Özellikle transfer döneminin sonuna doğru... Transfer döneminden sonra rahatladık. Bizim için moral oldu. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Türkiye liginde başarılı olmak, Avrupa'da yeniden kupa kazanmak istiyoruz. 3 eksiğimiz vardı." dedi.
Okan Buruk takımdan memnun olduğunu söyledi
"TAKIMIN OYUNUYLA TARAFTARIN COŞKUSU BİRLEŞTİ"
Gabriel Sara'nın performansını yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Lucas'la iyi işler yaptılar. Savunmadaki oyuncularımızda onların performansını artırıyor. Davinson Sanchez ve Abdülkerim'in performansları çok önemliydi. Genel olarak takımımızın iyi oynadığını düşünüyorum. Çok fazla öldürmemek lazım çok fazla da yükseltmemek lazım. Yunus'un ilk 11'iydi, Osimhen uzun zaman sonra 11'e çıktı. Bence erken değişiklikler de bizim için sevindirici. Bir sonraki maç için oyuncularımızı dinlendirdik. Takımın oyunuyla taraftarın coşkusu birleşti. Hem taraftar hem takım bugün gövde gösterisi yaptı." şeklinde konuştu.