Okan Buruk'tan Mourinho'ya "ayrımcılık" yanıtı: "Negatif derken..."

Okan Buruk Mauro Icardi'nin 2 haftası olduğunu söyledi

"ICARDI'NIN 2 HAFTASI VAR"

Forvet hattındaki Osimhen, Icardi ve Batshuayi üçlüsünü yorumlayan Okan Buruk, "Hepsi takımı sahipleniyor. Osimhen'in maçtan sonra tribünlere gitmesi... Batshuayi de aynı şekilde. Icardi'nin tedavisi sürüyor. Icardi'nin tedavisi 2-3 gün sonra burada devam edecek. Icardi'nin yaklaşık 2 haftası daha var." dedi.

MOURINHO'YA GÖNDERME!

Çaykur Rizespor maçının ardından Okan Buruk'a basın toplantısında "Jose Mourinho'nun 'Galatasaray'a pozitif ayrımcılık yapılıyor' sözü için ne diyeceksiniz?" şeklinde soru yöneltildi.

Jose Mourinho'nun bu sözlerine cevap veren Okan Buruk "Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı, aleyhimize iki penaltı verildi. Ondan önceki hafta golümüz verilmedi. Bence negatif derken, pozitif demek istedi." dedi.