Galatasaray’da Gabriel Sara coştu! Performansıyla mest etti

Gabriel Sara ilk skor katkılarını yaptı

Norwich City'den gelen Gabriel Sara, ikinci dakikada kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez'e golü attırdı.

Dakijalar 25'i gösterdiğinde ise bu kez hedef Abdülkerim Bardakcı oldu. Sambacı, ikinci asistini de deneyimli stopere yaptı.

48'de ise bu kez sahneye kendisi çıkarak Barış Alper Yılmaz'ın pasında topu ağlarla buluşturdu.

Çaykur Rizespor maçında iki gol ve bir asistlik performans sergileyen Gabriel Sara maçın kader adamı oldu.