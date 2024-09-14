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Galatasaray'da Gabriel Sara coştu! Performansıyla mest etti

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Gollerin üçüne direkt olarak adını yazdıran Gabriel Sara, akşama damga vurmayı başardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 22:45 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 23:46
Galatasaray’da Gabriel Sara coştu! Performansıyla mest etti

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Galatasaray'ın kulüp tarihine geçen 18 milyon euroluk bonservisle kadrosuna kattığı Gabriel Sara, ilk skor katkılarını Ç. Rizespor maçında verdi.

Sambacı, takımının 5-0 kazandığı karşılaşmada 3 gole direkt katkı yaparak yıldızlaştı.

Gabriel Sara ilk skor katkılarını yaptıGabriel Sara ilk skor katkılarını yaptı

Norwich City'den gelen Gabriel Sara, ikinci dakikada kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez'e golü attırdı.

Dakijalar 25'i gösterdiğinde ise bu kez hedef Abdülkerim Bardakcı oldu. Sambacı, ikinci asistini de deneyimli stopere yaptı.

48'de ise bu kez sahneye kendisi çıkarak Barış Alper Yılmaz'ın pasında topu ağlarla buluşturdu.

Çaykur Rizespor maçında iki gol ve bir asistlik performans sergileyen Gabriel Sara maçın kader adamı oldu.

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