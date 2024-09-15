Sara’nın resitali! Galatasaray Süper Lig’de Ç. Rizespor’u 5-0 yendi

Galatasaray Trendyol Süper Lig'deki 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Cimbom'u galibiyete götüren golleri Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında yaşanan önemli anlar...
Galatasaray 4'te 4 yaptı
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, altıpas üstünde topa iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikada Sara'nın ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
25. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın ortasında altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakçı'nın ayak koyduğu top filelere gitti: 2-0.
Galatasaray, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde kazanan Sara'nın penaltı noktası civarından sert şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.
61. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ön alanda yaptığı baskıyla topu rakibinden kapan Toreira, sağdan ceza sahasına bindiren Mertens'i gördü. Belçikalı oyuncunun bekletmeden uzak direğe yerden vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.
78. dakikada Batshuayi'nin pasında altıpasın solundan Osimhen'in uzak direğe yerden şutunda, kalecinin müdahale ettiği top kornere çıktı.
80. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Hızlı gelişen atakta Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kaan Ayhan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı daha müsait durumda arkadan gelen Barış Alper'in önüne bıraktı. Barış Alper, gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-0.
Victor Osimhen ilk maçına çıktı
VICTOR OSIMHEN'DEN İLK GOL
Sarı kırmızılıların uzun uğraşlar sonucunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen de ilk kez sarı kırmızılı forma altında RAMS Park'a ayak bastı. Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesiyle de ilk 11'de yerini aldı.
25'inci dakikada da ağları havalandırdı ama sayı Abdülkadir Bardakcı'ya yazıldı.
Ismail Jakobs da ilk kez 11 sevinci yaşayan isim oldu.
"HİÇBİRİMİZİN HAYAL EDEMEYECEĞİ BİR İSİMDİ"
Rizespor maçı öncesinde Osimhen hakkında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk; "Çok önemli, çok büyük bir oyuncu transfer ettik. Osimhen, hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir isimdi. Avrupa'nın en iyi forvet hatlarından birine sahibiz.
Oyun olarak da bize çok uygun bir oyuncu. Liderlik de yapabilecek, arkadaşlarını destekleyecek birisi. Çok da çalışkan. Transfer sürecinde Osimhen ile görüşmem oldu. Taraftarımızı, stadımızı, yapmak istediklerimizi anlattık. Osimhen, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüğü için burada. Osimhen de en iyi performansını burada gösterecektir." ifadelerini kullandı.