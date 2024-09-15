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Sara'nın resitali! Galatasaray Süper Lig'de Ç. Rizespor'u 5-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cimbom iki yarıda da attığı gollerle farka koşarken Gabriel Sara'nın performansı akşama damga vurdu. Sambacı yıldız, 2 asist ve 1 golle yıldızlaştı. Yeni transferlerden Victor Osimhen ile Osmail Jakobs ilk 11'de maça başladı. Sarı kırmızılılar 4'te 4 yaptı ve Gaziantep FK maçı öncesi moral buldu. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında yaşanan önemli anlar...

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 19:48 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 10:51
Sara’nın resitali! Galatasaray Süper Lig’de Ç. Rizespor’u 5-0 yendi

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Galatasaray Trendyol Süper Lig'deki 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Cimbom'u galibiyete götüren golleri Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında yaşanan önemli anlar...

Galatasaray 4'te 4 yaptıGalatasaray 4'te 4 yaptı

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, altıpas üstünde topa iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikada Sara'nın ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

25. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın ortasında altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakçı'nın ayak koyduğu top filelere gitti: 2-0.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde kazanan Sara'nın penaltı noktası civarından sert şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.

61. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ön alanda yaptığı baskıyla topu rakibinden kapan Toreira, sağdan ceza sahasına bindiren Mertens'i gördü. Belçikalı oyuncunun bekletmeden uzak direğe yerden vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

78. dakikada Batshuayi'nin pasında altıpasın solundan Osimhen'in uzak direğe yerden şutunda, kalecinin müdahale ettiği top kornere çıktı.

80. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Hızlı gelişen atakta Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kaan Ayhan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı daha müsait durumda arkadan gelen Barış Alper'in önüne bıraktı. Barış Alper, gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-0.

Victor Osimhen ilk maçına çıktıVictor Osimhen ilk maçına çıktı

VICTOR OSIMHEN'DEN İLK GOL

Sarı kırmızılıların uzun uğraşlar sonucunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen de ilk kez sarı kırmızılı forma altında RAMS Park'a ayak bastı. Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesiyle de ilk 11'de yerini aldı.

25'inci dakikada da ağları havalandırdı ama sayı Abdülkadir Bardakcı'ya yazıldı.

Ismail Jakobs da ilk kez 11 sevinci yaşayan isim oldu.

"HİÇBİRİMİZİN HAYAL EDEMEYECEĞİ BİR İSİMDİ"

Rizespor maçı öncesinde Osimhen hakkında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk; "Çok önemli, çok büyük bir oyuncu transfer ettik. Osimhen, hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir isimdi. Avrupa'nın en iyi forvet hatlarından birine sahibiz.

Oyun olarak da bize çok uygun bir oyuncu. Liderlik de yapabilecek, arkadaşlarını destekleyecek birisi. Çok da çalışkan. Transfer sürecinde Osimhen ile görüşmem oldu. Taraftarımızı, stadımızı, yapmak istediklerimizi anlattık. Osimhen, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüğü için burada. Osimhen de en iyi performansını burada gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Davinson Sanchez 4. golünü attıDavinson Sanchez 4. golünü attı

SANCHEZ GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilmişti. Yıldız stoper Rizespor maçında attığı golle güçlü bir geri dönüşe imza attı.

Deneyimli savunmacı bu sezon takımının en erken ağları havalandıran ismi olmayı da başardı. Ayrıca sarı kırmızılı forma altında 4. kez gol sevinci yaşadı.

Gabriel Sara ilk asistlerini Çaykur Rizespor maçında yaptıGabriel Sara ilk asistlerini Çaykur Rizespor maçında yaptı

SARA'DAN AÇILIŞ

Bu sezon 18 milyon euro ödenerek kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Gabriel Sara, ilk skor katkısını Çaykur Rizespor karşısında verdi. Brezilyalı futbolcu ikinci dakikada Sanchez'in attığı golde serbest vuruşu kullanan isim oldu.

Sambacı 25'te de Abdülkerim Bardakcı'ya gol attırmayı başardı. 48'de de farkı ikiye çıkardı.

Lucas Torreira ikinci asistini yaptıLucas Torreira ikinci asistini yaptı

TORREIRA'DAN İKİNCİ ASİST

Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği karşılaşmada dördüncü golün asisti Lucas Torreira'dan geldi.

Pres sonrası topu kapan Uruguaylı yıldız, pasını Mertens'e aktardı. Belçikalı yıldız yerden düzgün vuruşla farkı 4'e çıkardı. Son sözü ise Barış Alper Yılmaz söyledi.

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