Sara’nın resitali! Galatasaray Süper Lig’de Ç. Rizespor’u 5-0 yendi

61. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ön alanda yaptığı baskıyla topu rakibinden kapan Toreira, sağdan ceza sahasına bindiren Mertens'i gördü. Belçikalı oyuncunun bekletmeden uzak direğe yerden vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

Victor Osimhen ilk maçına çıktı

VICTOR OSIMHEN'DEN İLK GOL

Sarı kırmızılıların uzun uğraşlar sonucunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen de ilk kez sarı kırmızılı forma altında RAMS Park'a ayak bastı. Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesiyle de ilk 11'de yerini aldı.

25'inci dakikada da ağları havalandırdı ama sayı Abdülkadir Bardakcı'ya yazıldı.

Ismail Jakobs da ilk kez 11 sevinci yaşayan isim oldu.

"HİÇBİRİMİZİN HAYAL EDEMEYECEĞİ BİR İSİMDİ"

Rizespor maçı öncesinde Osimhen hakkında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk; "Çok önemli, çok büyük bir oyuncu transfer ettik. Osimhen, hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir isimdi. Avrupa'nın en iyi forvet hatlarından birine sahibiz.

Oyun olarak da bize çok uygun bir oyuncu. Liderlik de yapabilecek, arkadaşlarını destekleyecek birisi. Çok da çalışkan. Transfer sürecinde Osimhen ile görüşmem oldu. Taraftarımızı, stadımızı, yapmak istediklerimizi anlattık. Osimhen, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüğü için burada. Osimhen de en iyi performansını burada gösterecektir." ifadelerini kullandı.