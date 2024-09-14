EA FC 25 Galatasaray Reytingleri Açıklandı! İşte tüm futbolcular

Milyonlarca oyuncuya sahip olan ve çevrimiçi oynanmasının yanı sıra pek çok modülle birlikte her yıl büyük bir merakla beklenen EA FC, yeni sezon yapımıyla 27 Eylül'den itibaren indirilebilecek.

Ultimate sürüm alanlar ise bir hafta önce erişim sağlayabilecek.