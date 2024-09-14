EA FC 25 Galatasaray Reytingleri Açıklandı! İşte tüm futbolcular

Milyonlarca oyuncuya sahip olan ve çevrimiçi oynanmasının yanı sıra pek çok modülle birlikte her yıl büyük bir merakla beklenen EA FC, yeni sezon yapımıyla 27 Eylül'den itibaren indirilebilecek.
Ultimate sürüm alanlar ise bir hafta önce erişim sağlayabilecek.
EA FC 25'in tanıtımında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yer verildi
RAMS PARK HEYECANI
EA FC 25'te büyük bir yenilik oyunseverleri bekliyor. Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin statları oyuna eklendi.
Sarı kırmızılıların stadyumu RAMS Park'ta tribünlerin ambiyanslarını yaşayabilecek ve attığınız goller sonrası tribün ortamını hissedebileceksiniz.
Victor Osimhen'in son günlerde transfer olması nedeniyle Galatasaray formasıyla tanıtımda bulunmuyor
EA FC 25 GALATASARAY OYUNCU REYTİNGLERİ
Bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettiren Galatasaray'da Victor Osimhen en yüksek reytinge sahip olan isim olarak ön plana çıktı.
Nijeryalı yıldıza 87 puan verildi. Ardından 83 ile Mauro Icardi ve Lucas Torreira gelirken Dries Mertens 80 puan aldı.
İşte Galatasaray'ın tüm futbolcularının reytingleri
- Fernando Muslera: 81
- Günay Güvenç: 73
- Batuhan Şen: 66
- Davinson Sanchez: 80
- Victor Nelsson: 78
- Abdülkerim Bardakcı: 76
- Kaan Ayhan: 75
- Metehan Baltacı: 61
- Ismail Jakobs: 74
- Elias Jelert: 73
- Lucas Torreira: 83
- Gabriel Sara: 76
- Kerem Demirbay: 78
- Berkan Kutlu: 71
- Barış Alper Yılmaz: 80
- Roland Sallai: 77
- Hakim Ziyech: 80
- Yunus Akgün: 72
- Yusuf Demir: 67
- Dries Mertens: 80
- Victor Osimhen: 87
- Mauro Icardi: 83
- Michy Batshuayi: 77