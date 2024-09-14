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Jose Mourinho Galatasaray derbisi için uyardı! O sözleri söyledi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanarak Galatasaray derbisine hazırlanmayı hedefliyor. Sarı lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, oyuncularını derbi için uyardı. Deneyimli çalıştıcı ilk hedefin Kasımpaşa karşılaşması olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 08:20
Jose Mourinho Galatasaray derbisi için uyardı! O sözleri söyledi

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Milyonlarca taraftarına şampiyonluk yaşatmak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Sarı lacivertliler bir sonraki maçında ise bir derbiye çıkacak ve Galatasaray'ı yenebilme mücadelesi verecek.

Zorlu randevu öncesinde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, oyuncularını uyardı ve rehavete kapılmamaları gerektiğini, önceliğin Kasımpaşa maçı olduğunu dile getirdi.

Jose Mourinho ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacakJose Mourinho ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak

UYARILAR YAPTI

Geldiği günden bu yana takıma kattığı hava ile farkını ortaya koyan Jose Mourinho, şampiyonluk için ise en önemli maçların bir sonraki olduğunu dile getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda Kasımpaşa karşılaşmasının Galatasaray derbisinden şu an için daha büyük önem taşıdığını vurgulayan deneyimli antrenör, kazanarak dev maça çıkacaklarını dile getirmişti.

Mourinho, oyunculara da aynı bilinci aşılamak adına uyarılarını tekrarlıyor.

Jose Mourinho sezon boyunca her maçı tek tek düşüneceklerini oyuncularına aktarıyorJose Mourinho sezon boyunca her maçı tek tek düşüneceklerini oyuncularına aktarıyor

"DERBİYİ DÜŞÜNMENİZ NORMAL AMA MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"

Milliyet'in haberine göre oyuncularına yaptığı konuşmalarda sürekli bir sonraki maçı vurgulayan tecrübeli antrenör, Galatasaray derbisiyle ilgili olarak; "Gelecek haftadaki derbiyi düşünmeniz çok normal. Derbiler dünyanın her yerinde önemlidir.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı derbiler de dünyada futbolseverlerin gözünde farklı bir yerde. Fakat biz maç, maç düşünmeliyiz. Bu düşünce bizi yolun sonunda şampiyonluğa götürecektir" diye konuştu.

Jose Mourinho 4 maçtan 3'ünü kazanıp birinde berabere kaldıJose Mourinho 4 maçtan 3'ünü kazanıp birinde berabere kaldı

ÖNCELİK KASIMPAŞA

Ligde oynayacakları Kasımpaşa maçının kendilerine psikolojij üstünlük sağlayabilecek bir müsabaka olduğunu da dile getiren Mourinho; "Önümüzde zorlu bir Kasımpaşa maçı var. Öncelikle bunu düşünmeliyiz.

Bu maçtan galibiyet alamazsak, derbiden çıkaracağımız üç puan sadece rakibimiz karşısında bize az da olsa psikolojik üstünlük kazandırır. Bu yüzden her şeyden önce tüm dikkatinizi Kasımpaşa maçına vermenizi istiyorum." sözlerini sarf etti.

Jose Mourinho'nun ilk hedefi KasımpaşaJose Mourinho'nun ilk hedefi Kasımpaşa

OYUNCULARINA GÜVENİYOR

Derbiye Kasımpaşa maçını kazanarak çıkacaklarına inandıklarını ve oyuncularına güvendiğini dile getiren 61 yaşındaki teknik direktör şu ifadeleri kullandı; "Onlar da sürpriz sonuçlar çıkaran, daha önce üst sıraları zorlamış bir takım.

Ayrıca milli aradan dönüş her takım için zordur. Biz bunu terse çevirelim ve haftayı galibiyetle kapatarak derbiye moralli çıkalım. Ben size güveniyorum."

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